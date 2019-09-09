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Ночь спрячет. Светодизайнер из Москвы рассказал, на каких домах в Минске он бы выключил подсветку

10.09.2019 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорус, который разрабатывал освещение для фасада Дворца независимости в Минске и для штаб-квартиры «Газпрома» в Петербурге, рассказал TUT.BY, как свет может испортить виды в городе, а как — их спасти.


Сергей Сизый — светодизайнер, основатель студии LiDS, работает в Москве. Среди его проектов — фасадное освещение Дворца независимости в Минске, интерьерное и фасадное освещение бизнес-центров и жилых комплексов Москвы, концепции освещения для музея «Эрмитаж» и штаб-квартиры Газпром «Лахта-центр» (Санкт-Петербург), стадиона «Лужники» и музея современного искусства «Гараж» (Москва), ключевых зданий и городской администрации Ташкента, а также проект освещения города будущего для Парижа.

Дворец независимости — как разрабатывали освещение

Дворец независимости в Минске был первым крупным объектом, над которым работал Сергей Сизый, это был заказ 2011 года, тогда специалист еще жил в Гомеле.

— У нас была небольшая студия по светодизайну, ИП. Помню, подумал: раз главный объект страны доверяют компании, которая всего месяц работает, значит, в Беларуси делать бизнес в светодизайне рано. Тогда здесь не было ни конкурентов, ни рынка, — рассказывает собеседник.

В четверг вечером увидеть, как работает освещение Дворца независимости, задуманное Сергеем Сизым, не получилось: фасад подсвечен минимально.


— Почему так — сложно рассуждать, — говорит дизайнер. — Это странно: посмотрите, выставочный комплекс слева больше освещен, чем Дворец независимости.

Собеседник рассказывает, как определялся с освещением для этого здания.

— Надо было сделать так, чтобы не было ассоциаций с какими-то текущими символами, а, наоборот, было глобально, на века. Например, я осознавал, что сочетание красного и зеленого не стоит использовать, как и красно-белые. Нейтральным символом стала природа: злаковые поля как символ окультуренной земли и неокультуренной — цвет василька. Было сложно, потому что техника того времени еще не позволяла сконструировать большую модель фасада, чтобы понять, как цвета будут работать.
Техническое задание было строгим.

— Среди прочего были ограничения по засветке окон. Это стандартный момент по жилым объектам, в офисных помещениях этого придерживаются именно по желанию заказчика.


Как выглядит Дворец независимости при полном освещении. Концепция — Сергей Сизый, рабочий проект — «Минскпроект». Изображение: из архива собеседника

«Минску надо проработать ключевые вечерние панорамы»

В минском подходе к освещению города не хватает единой концепции, говорит Сергей Сизый.

— Она нужна, как раз чтобы прописать, какие архитектурные объекты будут световыми доминантами, какие — второстепенными, когда будет работать полное освещение, когда — приглушенное. Например, в Москве здание МГУ до 23 часов освещается полноценно, по всему фасаду. А потом остается только освещение центральной верхней части, которая видна с большей части города.

Запросто на вопрос, как именно нужно подсвечивать Минск, не ответишь.

— Из того, что приходит в голову сразу: в городе есть застройка разного времени. Если осветить дома разных эпох своим способом, то можно подчеркнуть то, что город пережил.


Сергей Сизый уверен: в Минске нужно проработать ключевые вечерние панорамы. Одно из проблемных мест сейчас в самом центре — это набережная Свислочи — Немига — Троицкое предместье. Первое, что подвергается критике дизайнера, когда смотрим в сторону реки возле гостиницы «Беларусь», — фонари-«шарики».

— Эти торшерные фонари ужасны. Они слишком яркие, поэтому не дают нормально смотреть на пейзаж и фотографировать. Они неэффективны: расходуют намного больше энергии, чем светодиодные, при этом только четвертая часть света попадает куда нужно — на дорожки, газоны, все остальное уходит в воздух. Такие фонари нужно заменить на те, что светят на дорожки, а не вокруг самих себя.

Что еще дизайнер предлагает сделать на набережной Свислочи? Подсветить разлапистые ивы, которые совсем не видны в темноте. Можно проработать береговую линию, чтобы было видно, где заканчивается набережная и начинается вода. Но тут главное — не перестараться.


— Светодизайн не стремится подсветить все. Наоборот, некоторые объекты, выключая на них свет, можно спрятать. Например, дом «У Троицкого». Как раз в центре города можно вообще такое здание не освещать. Здесь есть само Троицкое предместье, есть другие доминанты, на которых стоит сделать акцент. Многие города, в которых намешано историческое и неисторическое, действуют как раз по такому принципу: «лишнее» оставляют без фасадного освещения. И ночь сделает свое дело. А здесь выходит, что, пока это здание освещается, например, главный православный собор на Немиге не подчеркнут, как следует, в темноте.

Что касается освещения предместья, Сергей Сизый говорит, что издалека оно смотрится интересно.

— Ближе уже хуже, потому что детали плохо проработаны. Ну и совершенно непонятно, зачем здесь розовый мост.


В Троицком предместье дизайнер успел заметить здание с динамическим освещением.

— Недопустимо использовать не то чтобы цветное освещение в таком историческом районе, а цветодинамику как на дискотеке.

— В Минске разработали концепцию нового облика проспекта Победителей. Массово заменяют витрины на черные, приводя все к стилю торгового центра «Галерея Минск». Каким может быть световое решение при черных витринах?

— Не знаю предысторию, но если инициатива исходила от владельцев торгового центра, то все понятно: все пути при таком подходе логично приведут к нему как к доминанте. Хотя для меня удивительно, что доминантой проспекта является торговый центр. Тогда назовите его Торговым. Что касается освещения, то на черном единственное подходящее решение — медиафасад. Что в принципе там и сделано.

— В Минске немало мозаик и барельефов советского времени, в том числе известных монументалистов. Как можно работать с ними по освещению?

— Если относиться к ним как к наследию советского искусства реализма, то можно работать так же, как с освещением картин. Нужно, чтобы было максимально понятно, что изображено, чтобы не было ненужных бликов. Другой подход: арт-инсталляции, модные во всем мире. Например, в выходные дни или по праздникам сюжеты может оживлять динамическая проекция. Сегодня свет способен на очень многое.

Как вылечить светом Октябрьскую площадь


Освещение фасадов на проспекте Независимости светодизайнеру в целом нравится.

— Есть попытка сделать все в одном стиле. Для более брутального и тяжелого нижнего яруса домов выбрано янтарное освещение, для верхнего яруса — теплый белый свет. Это интересная идея — показать этажность, ярусность улицы. Нужно только быть внимательными при реализации, чтобы все эффекты работали правильно: светильники иногда сбиваются, их нужно проверять и нацеливать заново.

Дизайнер вспоминает, что ему нравится, как выглядят днем здания на улице Ленина, неподалеку от «МакДональдса». Вечером богатый терракотовый цвет кирпича теряется, а жаль.


— А что с Октябрьской площадью? Тут абсолютно разная архитектура: сталинский Дворец профсоюзов, Дворец Республики, который начали строить в 1980-х, а теперь еще и новое здание «Капитал Палас» строится. Можно все это вылечить светом?

— Надо понять, что на площади будет считаться первостепенным объектом. Пока освещение Дворца Республики ужасно выглядит — похоже, светильники очень давно работают. А вообще, это здание — тот случай, когда интерьер гораздо интереснее, чем экстерьер. Знаете, какие внутри шикарные люстры? Можно выключить освещение фасада, а взамен включить свет внутри. Затраты на электроэнергию схожие, а здание бы заиграло. Мы могли бы в окна заглядывать и смотреть, что там — интересный эффект.

«Световая инсталляция и при выключенном освещении должна быть привлекательной»


На подъезде к Белгосцирку уже зажгли фонари, которые сейчас устанавливают на проспекте взамен тех, что стояли недавно. Журналистам объясняют, что новые конструкции — в стиле 1950-х, похожие стояли на главной улице города, когда ее только построили. К фонарям дизайнер благосклонен.

— Не исключаю, что такие действительно были в пятидесятых. По крайней мере, в Москве на Моховой улице есть похожие.

В последние годы в Минске появилась мода на световые скульптуры. Многие из них устанавливают перед Новым годом, а потом оставляют навсегда. Одной из таких фигур, клоуну возле здания цирка, от дизайнера достается:


— Считаю, что такое надо убирать из города. В моем понимании световая инсталляция — это произведение искусства. Она и днем при выключенном освещении должна выглядеть привлекательно, а не как клубок светодиодный из гирлянд.

О подсвеченных башнях сталинок в районе площади Победы дизайнер говорит:

— Эти розовые крыши будто облили марганцовкой. Этот цвет подошел бы, если бы здесь были ворота в Диснейленд. А тут строгая мемориальная площадь, где такое вообще ни к чему. Должна быть логика.


В современном Минске, признается Сергей Сизый, ему не нравится освещение двух фасадов в районе станции метро «Восток». Первое — на торговом центре Dana Mall.

— Это освещение не отвечает современным возможностям и статусу объекта, который позиционируется.

Второе — на Национальной библиотеке.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— То, что на библиотеке — разновидность медиафасада, причем он был достаточно ранним в Беларуси. Его особенность — пиксели в изображении далеко друг от друга находятся, поэтому нельзя собрать очень четкую картинку. Повышенная яркость помогает хорошо видеть изображение издалека, что удобно для коммерческих целей, но такой фасад сильно светит в окна. В Москве пришли к тому уже, что все медиафасады вынесли за третье транспортное кольцо, кроме одной улицы — Нового Арбата, потому что там нет жилья. Там, где такие фасады выходят в сторону жилых кварталов, должны быть очень строгие ограничения. Все-таки дизайн в городе должен помогать, а не вредить.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белорус, который разрабатывал освещение для фасада Дворца независимости в Минске и для штаб-квартиры «Газпрома» в Петербурге, рассказал TUT.BY, как свет может...
 
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