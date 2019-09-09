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Ко Всемирному дню предотвращения самоубийств

10.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ко Всемирному дню предотвращения самоубийств

Что такое суицид? Это сознательное и намеренное лишение себя жизни. И причины этому могут быть разные. Например, финансовые проблемы, разрыв отношений, потеря близкого человека или тяжелое заболевание. Суицидальное поведение во многом ассоциировано с конфликтами, бессилием, злоупотреблением алкоголем и другими психоактивными веществами, чувством изоляции.

Большинство людей, планирующих свести счеты с жизнью, сообщают о своем желании умереть, однако эти высказывания часто не воспринимаются окружающими всерьез. Но если вы заметили признаки суицидального поведения у человека, в первую очередь нужно его выслушать, дать понять, что его любят и в нем нуждаются. Всегда можно обратиться и за специализированной помощью:

* республиканская телефонная «горячая линия» по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию, – «телефон доверия» для детей 8-801-100-16-11;

* «телефон доверия» для детей и подростков 8-017-246-03-03;

* «телефон доверия» Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей 170;

* «телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы 8-0232-31-51-61;

* на базе Буда-Кошелевской центральной районной больницы: 8-02336-7-66-44, 8-02336-7-66-42.

 
 
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Что такое суицид? Это сознательное и намеренное лишение себя жизни. И причины этому могут быть разные. Например, финансовые проблемы, разрыв...
 
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