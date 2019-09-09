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В Могилеве начинается сезон овощных ярмарок. Рассказываем, где можно будет закупиться на зиму

10.09.2019 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве стартует сезон осенних ярмарок — уже в эти выходные. До конца ноября в различных точках города организуют продажу урожая-2019: овощей, фруктов, плодов, сообщается на сайте горисполкома. На крупных ярмарках в выходные можно будет также купить саженцы, сельскохозяйственный инвентарь. Правда, в графике возможны изменения.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

График работы ярмарок

14, 15 сентября — территория около СШ № 13 на улице Алтайской, 26;

14−22 сентября — микрорайон «Соломинка» (площадка в районе торгового объекта «Криница»);

16−22 сентября — микрорайон «Мир-2» (площадка, в районе дома № 2 на улице Орловского); микрорайон «Юбилейный» (площадка на улице Королева в районе дома № 25);

18−22 сентября — территория около рынка на проспекте Витебском;

28 сентября — микрорайон «Спутник» (территория СШ № 45″ на улице Кулешова, 20);

28, 29 сентября — территория около кинотеатра «Космос» на проспекте Пушкинском, 10;

5, 6 октября — площадка на бульваре Непокоренных около ТЦ «Green». Парковка ТЦ «Парк Сити» (Минское шоссе, 31).

7−13 октября — микрорайон «Соломинка» (площадка в районе торгового объекта «Криница»);

11, 12 октября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а. Сквер «40 лет Победы» и на улице Миронова;

19, 20 октября — территория около СШ № 41″ на улице Фатина, 12. Мирорайон «Ямницкий» (площадка в районе дома № 99 на улице Ямницкой);

21−27 октября — микрорайон «Соломинка» (площадка в районе торгового объекта «Криница»);

28 октября — 10 ноября — парковка ТЦ «Парк Сити» (улица Минское шоссе, 31);

4−8 ноября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а;

9, 10 ноября — территория около СШ № 17″ на улице Челюскинцев, 181;

16, 17 ноября — территория около СШ № 13″ на улице Алтайской, 26;

30 ноября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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