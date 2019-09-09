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В Могилеве начинается сезон овощных ярмарок. Рассказываем, где можно будет закупиться на зиму
10.09.2019 08:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве стартует сезон осенних ярмарок — уже в эти выходные. До конца ноября в различных точках города организуют продажу урожая-2019: овощей, фруктов, плодов,
График работы ярмарок
14, 15 сентября — территория около СШ № 13 на улице Алтайской, 26;
14−22 сентября — микрорайон «Соломинка» (площадка в районе торгового объекта «Криница»);
16−22 сентября — микрорайон «Мир-2» (площадка, в районе дома № 2 на улице Орловского); микрорайон «Юбилейный» (площадка на улице Королева в районе дома № 25);
18−22 сентября — территория около рынка на проспекте Витебском;
28 сентября — микрорайон «Спутник» (территория СШ № 45″ на улице Кулешова, 20);
28, 29 сентября — территория около кинотеатра «Космос» на проспекте Пушкинском, 10;
5, 6 октября — площадка на бульваре Непокоренных около ТЦ «Green». Парковка ТЦ «Парк Сити» (Минское шоссе, 31).
7−13 октября — микрорайон «Соломинка» (площадка в районе торгового объекта «Криница»);
11, 12 октября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а. Сквер «40 лет Победы» и на улице Миронова;
19, 20 октября — территория около СШ № 41″ на улице Фатина, 12. Мирорайон «Ямницкий» (площадка в районе дома № 99 на улице Ямницкой);
21−27 октября — микрорайон «Соломинка» (площадка в районе торгового объекта «Криница»);
28 октября — 10 ноября — парковка ТЦ «Парк Сити» (улица Минское шоссе, 31);
4−8 ноября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а;
9, 10 ноября — территория около СШ № 17″ на улице Челюскинцев, 181;
16, 17 ноября — территория около СШ № 13″ на улице Алтайской, 26;
30 ноября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а.
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Продать урожай 2019 года на ярмарках намерены до конца ноября.
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