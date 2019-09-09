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Откроют в ноябре. Новый мост через реку Сож под Гомелем почти готов

10.09.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый объездной мост через реку Сож под Гомелем, участок трассы М8, почти готов. Сегодня строители начали возводить над водой последний металлический пролет.


Открыть/скачать видео (3.98 МБ)

В отличие от туровского моста, где заменили только центральную часть, этот объект строят «с нуля». Длина — полкилометра. Все пролеты из стали: поэтому конструкция значительно легче бетонных аналогов. При этом она легко выдержит нагрузку в 100 тонн и простоит минимум до следующего века. Мост в районе деревни Бобовичи — важная транспортная артерия. Через него проходит участок республиканской трассы от границы России до Украины. На время стройки все машины направляют через город.

Стоимость проекта — около 50 млн рублей. Открыть движение обещают уже в ноябре. Находится новый мост буквально в десяти метрах от старого, который в прошлом году признали аварийным и в ближайшее время демонтируют.

 
Теги: Гомель
 
 
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Стоимость проекта - около 50 млн рублей. Открыть движение обещают уже в ноябре.
 
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