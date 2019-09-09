Орден Матери: Четыре сыночка и лапочка дочка…

Источник материала: Навiны Палесся



… растут в семье Юлии и Михаила Рудяков из агрогородка Ольшаны. С прелестной мамой семейства мы познакомились во время торжественного вручения ордена Матери.

Юлия не понаслышке знает, что такое многодетная семья. Она старшая в семье, а после неё родились ещё пять мальчиков. Безусловно, в их воспитании принимала непосредственное участие. Отлично помнит, как каждый из них учился ходить, говорить и, конечно, все их хулиганские выходки.

После школы, которую окончила очень хорошо, Юлия решила поступать на фармацевта. Немного не хватило набранных баллов, но от медицины она не отказалась. Подала документы в Пинский государственный медицинский колледж. Как одному из лучших выпускников Юлии предложили самой выбрать место для распределения, среди которых был Минск. Именно в столице девушка и решила начать свою профессиональную деятельность. Устроилась работать в Минскую центральную районную больницу акушером. С благодарностью вспоминает своих коллег, которые делились опытом. Из Боровлян приезжал врач-гинеколог, который также во многом помогал и подсказывал молодому специалисту. Несмотря на то, что первое время уставала, работу свою очень любила и не жалела о своём выборе.

Складывалось у Юлии всё и на личном фронте. В столицу она приехала не одна, а вместе со своим мужем Михаилом. Везёт тем людям, которые с первого раза встречают свою половинку. Эта пара как раз из этих счастливчиков, ведь, повстречавшись в юности, они больше не расставались. Вместе взрослели, строили планы, мечтали. Михаил также устроился работать в Минске, снимали квартиру. Очень обрадовались новости, что скоро станут родителями. Юлия ушла в декретный отпуск и вместе с мужем вернулась в Ольшаны. Большой шумный город оказался слишком утомительным для обоих, поэтому покидали его без особой грусти.

Юлия привыкла, что вокруг много родственников, поэтому в столице почувствовала себя одинокой. К слову, Михаил тоже из многодетной семьи: он – второй из десяти детей. После рождения первенца Романа стали обосновываться в родных Ольшанах. Родители помогали строить дом, а сама Юля занималась воспитанием детей. За Романом появились Владимир, Василий и Марк. Молодая мама лихо справлялась с сыночками, которых любит безмерно. Но в душе всё же мечтала о девочке, которой хотелось примерить платьице и туфельки. Правильно говорят, что мечты сбываются. Буквально через некоторое время Юля стала мамой очаровательной малышки Марии, которой сейчас чуть больше полутора лет. Не скрывает, что балует свою принцессу, а мальчишки оберегают её, как хрустальный шар.

В этом году Юлия повела в школу сразу троих учеников. Роман пошёл в 8-ой класс, Владимир – в 7-ой, а младший Василий – в 1-ый. Несмотря на то, что уже третий ребёнок – первоклассник, многодетная мама всё равно волнуется, ведь школа – это очень важный и серьёзный этап в жизни каждого человека. Как бы ни была занята, после учёбы в школе Юлия обязательно интересуется у детей, как прошёл день, чем занимались и что нового придумали. Она уверена, что очень важно слушать ребёнка, чтобы он мог смело делиться своими мыслями, переживаниями, ничего не таить в себе.

И своим самым лучшим отдыхом Юлия считает семейные посиделки. Любят всей семьёй ездить в гости. Да и двери своего дома всегда открыты для родных и близких, которых очень много у семейной пары. Когда все собираются около большого костра, на огне которого шкварчит сало, а ребятишки с нетерпением ждут с краюхой хлеба, красиво садится солнышко, а вокруг дорогие тебе люди – это настоящее счастье.

Анна

МЕЛЬНИК

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