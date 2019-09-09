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К Международному дню предотвращения самоубийств: Выбирай жизнь!

10.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

К Международному дню предотвращения самоубийств: Выбирай жизнь!

К Международному дню предотвращения самоубийств: Выбирай жизнь!

К Международному дню предотвращения самоубийств: Выбирай жизнь!

К Международному дню предотвращения самоубийств: Выбирай жизнь!
На этой неделе в образовательных учреждениях Столинщины проходит акция «Я выбираю жизнь». Она посвящена борьбе с добровольным уходом из жизни — суицидом.

Место, с которой началась акция — Видиборская СШ. В спортзале собрались учащиеся младших и старших классов. Выступил директор школы Дмитрий Матусевич, педагог-психолог социально-педагогического центра Столинского района Наталья Саевич.

Для школьников показательное выступление представила школа единоборств «Evolution» под руководством Дмитрия Мумрикова. Это было интересно и увлекательно для ребят, собравшихся в зале.

А потом для учеников 8-9 и 10-11 классов прошли лекции и тренинги. С ребятами, которые довольно скоро покинут школьную скамью и вступят во взрослую жизнь, беседовал помощник руководителя по работе с молодёжью Пинской епархии Владислав Нечай. Он показал ребятам ролик на тему предотвращения самоубийства. Ведь это действительно страшный шаг, который нельзя вернуть, нажав кнопку «отменить». Поднимались вопросы, как помочь человеку, страдающему суицидальными наклонностями. Важно выслушать его, искренне разделить проблемы и попробовать отвлечь. Иногда душевная беседа может помочь и многое изменить. Родителям важно быть внимательными к своим детям. Когда ребёнок подходит к вам и хочет поделиться проблемой или радостью, отложите все свои дела и внимательно выслушайте его. Этот момент очень важен. Детям необходимо наше внимание, забота, поддержка и любовь.

Педагог-психолог СПЦ Наталия Саевич проводила с восьмиклассниками и девятиклассниками тренинги. Во время встречи она знакомилась с каждым участником интересным способом, дети составляли картину счастливой жизни. В итоге получилось дерево, на каждой ветке которого «рецепт» счастья.  Важно помнить, что безвыходных ситуаций нет. Даже из самой, казалось бы, трудной есть выход и даже не один! Главное – искать его, не унывать и смотреть на жизнь с оптимизмом.

Акция также пройдёт в Городнянском УПК ясли-сад СШ, Глинковской СШ, Дубойском УПК ясли-сад СШ, Федорской СШ.

Светлана МОРОЗ

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  На этой неделе в образовательных учреждениях Столинщины проходит акция «Я выбираю жизнь». Она посвящена борьбе с добровольным уходом из
 
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