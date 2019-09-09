10 сентября — Всемирный день борьбы с суицидом

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Каждое самоубийство безвременно прерывает жизнь человека и распространяется, как круги на воде, нанося непоправимый ущерб членам его семьи, друзьям и сообществам.

Ежегодно в мире в результате самоубийств погибает более 800 000 человек — один человек каждые 40 секунд.

Беларусь занимает пятое место в мире и третье в Европе по количеству суицидов. Об этом свидетельствуют Всемирная статистика здравоохранения за 2018 год. Согласно данным Белстата, за 2018 год в Беларуси ушли из жизни 1806 человек (19 самоубийств на 100 тыс. населения). Из них 80,7% — мужчины. При этом жители сельской местности совершали самоубийства в 3 раза чаще городских.

За 7 месяцев 2019 года в Несвижском районе совершено 5 суицидов (из них 1 — в состоянии алкогольного опьянения).

Самоубийство — это сознательное и намеренное лишение себя жизни. Психологи расценивают его как проявление глубокого кризиса личности. Человек, который оказывается в безвыходной и тупиковой ситуации, пытается таким образом решить свои проблемы.

Мысли о суициде появляются в тяжелые моменты жизни, и в тот или иной период ощущение беспомощности, отчаяния, утраты смысла всего происходящего может возникнуть едва ли не у каждого человека. И в этой ситуации многое зависит от тех, кто находится рядом с человеком, переживающим глубокий кризис. Если родственники, друзья, соседи, коллеги проявят теплоту, заботу и проницательность — беды можно избежать.

Никогда поведение человека, который задумал уйти из жизни, не останется таким, как день назад, неделю назад. Всегда всматривайтесь в поведение родного человека, вслушивайтесь в его слова. И если вы заметили такие тревожные симптомы, как пессимизм, вялость и апатия, возросшая нервозность, отстранение от людей, потеря интереса к прежним занятиям, усиленное употребление алкоголя или наркотиков, бессонница, приведение в порядок своих дел, отказ от личных вещей, стремление к рискованным действиям (например, безрассудное управление автомобилем), упреки в свой адрес, несоблюдение правил личной гигиены и ухода за внешностью, а также разговоры о нежелании дальше жить, то стоит внимательно обратить на него свое внимание, чтобы безвозвратно не потерять этого человека. Это всегда будет заметно, просто иногда людям не хочется это видеть. Не надо думать, что наши близкие, друзья делают нам назло. Это призыв о помощи: посмотри на меня, заметь меня, услышь меня. Иногда достаточно просто подержать за руку, похлопать по плечу: я рядом. Даже когда занят — позвони, напиши. Главная помощь — это внимание.

Если причина мыслей о суициде — ощущение безысходности (я не знаю, что мне делать), просто послушайте человека.

Ощущение бессмысленности (зачем жить?) — в этом случае снова нужны уши, а еще — позитивное чтение, фильм.

Невыносимость боли потери — даже говорить не надо, просто посидеть рядом, подержать за руку, дать поплакать.

Часто человек не хочет разговаривать, закрывается. Тогда надо говорить: ты можешь молчать, но я всё равно не уйду. И сами не молчите о чувствах, которые при этом испытываете: я боюсь, мне страшно, поэтому я тебя не оставлю; мне очень важно, что с тобой происходит; твоя жизнь неотделима от моей; я хочу тебя понять, я хочу тебе помочь, поговори со мной.

Когда же непосредственная угроза самоубийства минует, человеку может потребоваться помощь квалифицированного специалиста, чтобы снизить страдания и душевные боли, сняв эмоциональное напряжение. Вполне возможно, ему стоит помочь в реализации нереализованных возможностей, дав ему широкий выбор действий во время этого кризиса, и, конечно же, пытаясь вывести из состояния самоизоляции. Квалифицированную психологическую помощь можно получить в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» при личной встрече с психологом либо по телефону 5-16-24. Наш адрес: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115 а, каб. №14.

Когда у вашего близкого человека проявляется склонность к суициду, помните, что порой обыкновенное плечо друга или родственника оказывается самой верной поддержкой для продолжения всего его существования. А это — самое главное.

Юлия Малец,

психолог НРТЦСОН.