10 сентября свет будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 в живом секторе следующих населенных пунктов: д. Большие Негновичи, д. Гребло, д. Малые Негновичи, а также в д. Шилино на улицах Полевая, Светлая и Центральная.
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Плановые отключения электроэнергии 10 сентября
10.09.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
10 сентября свет будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 в живом секторе следующих населенных пунктов: д. Большие Негновичи, д. Гребло, д. Малые Негновичи, а также в д. Шилино на улицах Полевая, Светлая и Центральная.
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Вновь некоторые населенные пункты Минской области из-за плановых работ останутся без света. Среди них много и борисовских.
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