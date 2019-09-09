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Плановые отключения электроэнергии 10 сентября

10.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

10 сентября свет будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 в живом секторе следующих населенных пунктов: д. Большие Негновичи, д. Гребло, д. Малые Негновичи, а также в д. Шилино на улицах Полевая, Светлая и Центральная.

https://minskenergo.by/

 
 
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Вновь некоторые населенные пункты Минской области из-за плановых работ останутся без света. Среди них много и борисовских.
 
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