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Опасная игрушка-самокат запрещена к продаже на территории Беларуси
10.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Самокат не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства» по безопасности:
не обеспечивается отсутствие риска обусловленного конструкцией самоката:
При покупке самокатов следует также обращать внимание на такой параметр как диаметр переднего колеса, который должен быть не менее 120 мм. У вышеуказанного самоката фактически диаметр переднего колеса составил 90,5 мм.
Опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.
Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь, размещены на
Уважаемые покупатели! Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения! О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта по электронному адресу Брестской областной инспекции Госстандарта nadzor_brest@gosstandart.gov.by или csmaio@brest.by, а также по телефону 8 (0162) 53-95-56.
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