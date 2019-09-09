Опасная игрушка-самокат запрещена к продаже на территории Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в результате испытаний выявлен опасный игрушечный самокат: игрушка – самокат детский, артикул 277В-582, для игровых целей, для детей от 3 лет и старше, изготовитель «CHUANGHENG TOYS CO., LTD», Китай.

Самокат не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства» по безопасности:

не обеспечивается отсутствие риска обусловленного конструкцией самоката:

диаметр ручек управления самоката фактически составил 33 мм при норме не менее 40 мм;

отсутствует инструкция по эксплуатации самоката, в которой указывается масса ребёнка, для которого предназначена игрушка, должны быть приведены указания по эксплуатации и рекомендуемые меры предосторожности;

родители или лица, присматривающие за ребёнком, должны быть предупреждены об опасности катания ребёнка на игрушечных самокатах.

При покупке самокатов следует также обращать внимание на такой параметр как диаметр переднего колеса, который должен быть не менее 120 мм. У вышеуказанного самоката фактически диаметр переднего колеса составил 90,5 мм.

Опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь, размещены на официальном сайте Госстандарта .

Уважаемые покупатели! Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения! О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта по электронному адресу Брестской областной инспекции Госстандарта nadzor_brest@gosstandart.gov.by или csmaio@brest.by, а также по телефону 8 (0162) 53-95-56.