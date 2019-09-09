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Литовский визовый центр в ТЦ «Галилео», где обрушился потолок, снова работает на шестом этаже
10.09.2019 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 9 сентября Литовский визовый центр снова принимает документы на шестом этаже визового центра в торговом центре «Галилео» и работает в штатном режиме.
Все это время в визовом центре был ремонт. Следственный комитет по обрушению проводил проверку. По предварительной причине, которую озвучивали следователи, инцидент
Пока в визовом центре Литвы делали ремонт, документы на визу принимали этажом ниже в визовом центре Польши.
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С 9 сентября Литовский визовый центр работает в штатном режиме на прежнем месте.
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