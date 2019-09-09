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Литовский визовый центр в ТЦ «Галилео», где обрушился потолок, снова работает на шестом этаже

10.09.2019 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 9 сентября Литовский визовый центр снова принимает документы на шестом этаже визового центра в торговом центре «Галилео» и работает в штатном режиме.


Визовый центр 24 июля во время происшествия. Фото: mchs.gov.by

Напомним, 24 июля в визовом центре Литвы в столичном торговом центре «Галилео» на шестом этаже обрушился навесной потолок. Пострадавших не было, хоть в помещении находилось немало людей.

Все это время в визовом центре был ремонт. Следственный комитет по обрушению проводил проверку. По предварительной причине, которую озвучивали следователи, инцидент произошел из-за нарушения производства строительно-монтажных работ.

Пока в визовом центре Литвы делали ремонт, документы на визу принимали этажом ниже в визовом центре Польши.

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Теги: Минск
 
 
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С 9 сентября Литовский визовый центр работает в штатном режиме на прежнем месте.
 
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