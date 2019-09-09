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«Теперь я свободный человек». В Гомеле в подъезде, где живет колясочник, установили подъемник
10.09.2019 10:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Лапицкий,
Несколько лет назад Дмитрий получил травму шейных позвонков и пересел в инвалидную коляску. Стены собственной квартиры на третьем этаже пятиэтажки без лифта оказались для Дмитрия настоящей тюрьмой — преодолеть самостоятельно три десятка ступеней парень не мог, а пандус в старой пятиэтажке установить было нельзя — по крайней мере, так говорили ему чиновники.
— Я все могу. В городе без проблем передвигаюсь. Даже в Минск на четырехмесячные курсы по программированию ездил. А из собственного подъезда выйти не могу, —
Несколько лет семья Лапицких пыталась обменять жилье на более подходящее для колясочника. К решению проблемы подключались депутаты и чиновники. И… разводили руками: если бы, к примеру, у семьи не хватало квадратных метров, то ее можно было хотя бы поставить на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Но с метрами у Лапицких все в порядке: на 60 квадратах прописаны отец, мать, Дмитрий и его младший брат. Денег же на обмен с доплатой в семье, где работает лишь отец-пенсионер, не было.
Наконец, осенью прошлого года все получилось. Лапицкие переехали в трешку на Сельмаше. Квартира расположена на восьмом этаже, но какое это имеет значение, если в подъезде есть лифт? Но и здесь было не все так просто. Новым препятствием стали несколько ступеней расположенных между первым этажом и входной дверью подъезда.
— Я позвонил в горисполком с просьбой установить пандус или подъемник. Сказали, что вопрос на контроле. По моему опыту такой ответ означает лишь одно — что в ближайшее время никто ничего решать не будет. Поэтому я стал думать, что же делать дальше. Но на следующей неделе в гости пришли директор и главный инженер КЖРЭУП «Сельмашевское». Посмотрели подъезд, пролет, подготовили документацию и оперативно установили подъемник. Отныне я свободный человек. Могу выбираться на прогулки и по делам в любое время — и это большое счастье, — улыбается Дмитрий.
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Дмитрий Лапицкий, мечтавший о том, чтобы ежедневно самостоятельно спускаться на улицу для прогулок, наконец может это делать. В подъезде дома, где живет молодой...
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