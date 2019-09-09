«Теперь я свободный человек». В Гомеле в подъезде, где живет колясочник, установили подъемник

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Лапицкий, мечтавший о том, чтобы ежедневно самостоятельно спускаться на улицу для прогулок, наконец дождался такой возможности. В подъезде дома, где живет молодой человек установили электроподъемник. Радостной новостью парень поделился в соцсетях.





Несколько лет назад Дмитрий получил травму шейных позвонков и пересел в инвалидную коляску. Стены собственной квартиры на третьем этаже пятиэтажки без лифта оказались для Дмитрия настоящей тюрьмой — преодолеть самостоятельно три десятка ступеней парень не мог, а пандус в старой пятиэтажке установить было нельзя — по крайней мере, так говорили ему чиновники.

— Я все могу. В городе без проблем передвигаюсь. Даже в Минск на четырехмесячные курсы по программированию ездил. А из собственного подъезда выйти не могу, — рассказывал Дмитрий во время нашей первой встречи.

Несколько лет семья Лапицких пыталась обменять жилье на более подходящее для колясочника. К решению проблемы подключались депутаты и чиновники. И… разводили руками: если бы, к примеру, у семьи не хватало квадратных метров, то ее можно было хотя бы поставить на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Но с метрами у Лапицких все в порядке: на 60 квадратах прописаны отец, мать, Дмитрий и его младший брат. Денег же на обмен с доплатой в семье, где работает лишь отец-пенсионер, не было.

Наконец, осенью прошлого года все получилось. Лапицкие переехали в трешку на Сельмаше. Квартира расположена на восьмом этаже, но какое это имеет значение, если в подъезде есть лифт? Но и здесь было не все так просто. Новым препятствием стали несколько ступеней расположенных между первым этажом и входной дверью подъезда.





— Я позвонил в горисполком с просьбой установить пандус или подъемник. Сказали, что вопрос на контроле. По моему опыту такой ответ означает лишь одно — что в ближайшее время никто ничего решать не будет. Поэтому я стал думать, что же делать дальше. Но на следующей неделе в гости пришли директор и главный инженер КЖРЭУП «Сельмашевское». Посмотрели подъезд, пролет, подготовили документацию и оперативно установили подъемник. Отныне я свободный человек. Могу выбираться на прогулки и по делам в любое время — и это большое счастье, — улыбается Дмитрий.