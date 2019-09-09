По принципу «ломать — не строить»?

Источник материала: Радзiма





Дворы наших многоэтажек вряд ли могут похвастаться современными детскими площадками. Чаще всего в них находится стандартный набор ребяческих развлечений — песочница, качели и горки. Поэтому, когда в конце июня в центральном парке Глуска появилась детская площадка с разными игровыми элементами, она не могла не порадовать детвору и их родителей. Площадка сразу пришлась по вкусу окрестной ребятне, разнообразила активный отдых и малышей-карапузов, и детей постарше. А через два месяца маленьких непосед ждал еще один подарок: игровая площадка возле центрального стадиона. Ее установили благодаря средствам, выделенным Могилёвским облисполкомом, стоимость объекта — почти 15 тысяч рублей. Как только два комплекса с качелями, горками, «мини-скалодромами» и лестницами заняли свое место, опробовать новое пространство для игр со всех сторон устремилась глусская детвора.

«В течение двух дней специалисты из Могилёва устанавливали новый игровой объект, — рассказала мастер по благоустройству Глусского УКП «Жилкомхоз» Валентина Соколовская. — В пятницу, 30 августа, площадка была почти готова, оставалось дождаться, пока окрепнут забетонированные опоры конструкций, поэтому наши работники дежурили здесь с шести вечера до двух часов ночи. Оценить новое игровое оборудование юные жители смогли уже на следующий день. К сожалению, то, что так старательно делается для комфорта и отдыха наших детей, порой ими же самими и портится. Так, в День знаний кто-то оборвал канат на новом игровом комплексе, на следующий день сломали штурвал — один из игровых элементов. По словам очевидцев, шумная компания подростков во всю силу прыгала по пластиковой горке, на замечания взрослых не реагировала. Конечно, мы отремонтировали то, что было сломано, но напрашивается вопрос: надолго ли?»

Оказалось — ненадолго. Буквально два дня назад, когда уже писалась эта статья, работники «Жилкомхоза» обнаружили отсутствие каната на одном из игровых комплексов. О пропаже заявили в милицию. Вот скажите: как можно сохранять и приумножать то, что делается для нашего же комфорта, когда среди нас живут те, кто поступает по принципу «не свое — не жалко»?

Небольшой ремонт недавно пришлось делать и на новой игровой площадке в центральном парке: здесь сломали круглые карусели. Оказалось, что, как только карусели установили и цемент еще не успел полностью схватиться, дети пролезли за ограждение и катались. «Хотелось бы, чтобы ребята и взрослые более бережно относились к тому, что имеют, — отмечает Валентина Соколовская, — ценили то, что для них делается, ведь красивых уголков, где можно поиграть нашим детям, становится больше. Не нужно забывать о правилах пользования игровой площадкой. Так, дети до 11 лет должны находиться под присмотром взрослых, игровое оборудование необходимо использовать только по назначению, нельзя мусорить и курить на детской площадке».

А. АВТУХОВА

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