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Как будут расти тарифы на ЖКУ в 2020 году?
10.09.2019 11:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев рассказал журналистам, как будут повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги в будущем году.
По словам чиновника, в будущем году власти планируют повышать тарифы на ЖКУ в два этапа. Традиционно, общая сумма роста стоимости тарифов не превысит 5 долларов в эквиваленте. Об этом Кухарев сообщил в интервью газете
«Мы ежегодно доводим снижение затрат не менее 5 %. Это позволяет практически по всем видам услуг выйти на их себестоимость. Кроме отопления и горячего водоснабжения, население уже 100 процентов оплачивает все остальные виды услуг. Дальше их повышение возможно только индексацией», - отметил Кухарев.
По его словам, в текущем году подход к формированию тарифов были изменены.
«В этом году изменили подходы к тарифам. Если раньше с 1 января поднимали на 5 долларов тарифы, то с этого года разделили повышение на два этапа. С 1 января подняли на 3 доллара 90 центов, а с 1 июня на отопление и горячее водоснабжение — на 1 доллар и 10 центов. Видим, что такую тенденцию надо продолжать. И на следующий год планируем тоже в два этапа повышать. И примерно в такой же пропорции», - сказал он.
Напомним, что Александр Лукашенко подписал 22 декабря указ, согласно которому в 2019 году
В августе Владимир Кухарев
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Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев рассказал журналистам, как будут повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги в будущем году.
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