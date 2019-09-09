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Как будут расти тарифы на ЖКУ в 2020 году?

10.09.2019 11:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев рассказал журналистам, как будут повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги в будущем году.

По словам чиновника, в будущем году власти планируют повышать тарифы на ЖКУ в два этапа. Традиционно, общая сумма роста стоимости тарифов не превысит 5 долларов в эквиваленте. Об этом Кухарев сообщил в интервью газете "Рэспублiка". По словам чиновника, небольшое повышение стоимости обусловлено сокращением затрат.

«Мы ежегодно доводим снижение затрат не менее 5 %. Это позволяет практически по всем видам услуг выйти на их себестоимость. Кроме отопления и горячего водоснабжения, население уже 100 процентов оплачивает все остальные виды услуг. Дальше их повышение возможно только индексацией», - отметил Кухарев.

По его словам, в текущем году подход к формированию тарифов были изменены.

«В этом году изменили подходы к тарифам. Если раньше с 1 января поднимали на 5 долларов тарифы, то с этого года разделили повышение на два этапа. С 1 января подняли на 3 доллара 90 центов, а с 1 июня на отопление и горячее водоснабжение — на 1 доллар и 10 центов. Видим, что такую тенденцию надо продолжать. И на следующий год планируем тоже в два этапа повышать. И примерно в такой же пропорции», - сказал он.

Напомним, что Александр Лукашенко подписал 22 декабря указ, согласно которому в 2019 году повышение стоимости ЖКУ будет проходить в два этапа. Газо-, электро-, водоснабжение, водоотведение, капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещения расходов на электроэнергию подорожают с 1 января 2019 года. Сумма повышения данных услуг составит 3,9 доллара. Вторым этапом станет увеличение тарифов на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения на 1,1 доллара.

В августе Владимир Кухарев сообщил, что услуги ЖКХ в нынешнем году больше не подорожают.
 
 
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Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев рассказал журналистам, как будут повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги в будущем году.
 
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