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«Мы не стараемся продлить жизнь ребенка». Что заставляет людей работать в детском хосписе?

10.09.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как мы выбираем себе работу? Опустив денежный момент, мы хотим, чтобы работа приносила нам удовольствие: кому-то нравится тушить пожары, кому-то готовить еду, а кому-то писать вот эти строки. Но что заставляет выбирать работу, на которой ты постоянно будешь сталкиваться с детской смертью? Мы пригласили в студию сотрудников и волонтеров Белорусского детского хосписа и поговорили с ними о подопечных, мотивации, смерти и невероятной тяге к жизни.

 
 
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