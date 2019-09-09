«Мы не стараемся продлить жизнь ребенка». Что заставляет людей работать в детском хосписе?

Источник материала: Tut.by

Как мы выбираем себе работу? Опустив денежный момент, мы хотим, чтобы работа приносила нам удовольствие: кому-то нравится тушить пожары, кому-то готовить еду, а кому-то писать вот эти строки. Но что заставляет выбирать работу, на которой ты постоянно будешь сталкиваться с детской смертью? Мы пригласили в студию сотрудников и волонтеров Белорусского детского хосписа и поговорили с ними о подопечных, мотивации, смерти и невероятной тяге к жизни.