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Парень поступил в колледж, а его тетя продолжила получать пособие за опеку. Вот что за это грозит

10.09.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

50-летняя минчанка целый год незаконно присваивала пособие на содержание несовершеннолетнего племянника. Об этом рассказывает милиция Минска.

Оперативники установили: после того, как молодой человек поступил в колледж и переехал в общежитие, его тетя решила прекратить опекунство над ним. Денежное пособие в этом случае должен был получать представитель колледжа. По каким-то причинам этого не произошло, а женщина продолжила получать деньги, не сообщив об этом никому. Милиция отмечает, что так она завладела 2145 рублями, которые принадлежат государству.

Деньги минчанка обменивала на доллары и откладывала.

Материалы проверки передали в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета, там действиям женщины дадут правовую оценку. Ее могут наказать по ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь за присвоение или растрату. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция сообщает, что женщина завладела 2145 рублями, которые принадлежат государству.
 
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