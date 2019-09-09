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Парень поступил в колледж, а его тетя продолжила получать пособие за опеку. Вот что за это грозит
10.09.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
50-летняя минчанка целый год незаконно присваивала пособие на содержание несовершеннолетнего племянника. Об этом
Оперативники установили: после того, как молодой человек поступил в колледж и переехал в общежитие, его тетя решила прекратить опекунство над ним. Денежное пособие в этом случае должен был получать представитель колледжа. По каким-то причинам этого не произошло, а женщина продолжила получать деньги, не сообщив об этом никому. Милиция отмечает, что так она завладела 2145 рублями, которые принадлежат государству.
Деньги минчанка обменивала на доллары и откладывала.
Материалы проверки передали в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета, там действиям женщины дадут правовую оценку. Ее могут наказать по ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь за присвоение или растрату. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до трех лет.
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Милиция сообщает, что женщина завладела 2145 рублями, которые принадлежат государству.
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