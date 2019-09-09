С началом осени птицы все чаще разбиваются о стекла офисов. Что можно сделать, чтобы их уберечь?

Источник материала: Tut.by

«В наше офисное здание постоянно бьются птицы. Вот сегодня две синички погибли, их уборщик сметал», — с наступлением осени читатели TUT.BY все чаще стали замечать мертвых птиц. Специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Семен Левый объясняет, что можно сделать, чтобы уберечь их от гибели.



Фото: Reuters

Птицы делятся на мигрирующих и кочующих, рассказывает специалист. У обоих в сентябре начинается сезон миграции. Одни летят в «теплые края», другие перемещаются с одного кормного места в другое.

— Есть виды, которые размножались, к примеру, в лесу. Это синицы, снегири. В холодный период года они перемещаются в населенные пункты. Для молодых птиц, которые никогда еще не сталкивались с реалиями города, он может стать ловушкой — и привести к гибели.

По наблюдениям специалиста, сейчас в Минске появилось много синиц-московок. По последним данным «Аховы птушак Бацькаўшчыны», именно они особо часто сталкиваются со стеклами. Хотя от этого не застрахованы и другие виды лесных птиц.

Семен Левый объясняет, что есть два типа поверхностей, с которыми обычно у птиц происходит столкновение: прозрачная и зеркальная.

— В прозрачной поверхности они не видят никакой преграды. Они видят небо, лес или населенный пункт и летят прямо на них, вовремя не замечают стекло и сталкиваются с ним.

Зеркальные поверхности офисных зданий — вещь более коварная, отмечает Семен Левый.

— Если в них отражается небо, или, что еще хуже, какие-нибудь деревья или кустарники, в случае какой-либо опасности птицы стараются как можно скорее скрыться. Они видят отражение дерева и быстро-быстро летят на него. В итоге птицы разбиваются.



Фото: Reuters

Что можно сделать для птиц, чтобы они перестали гибнуть? Главный принцип — это каким-то образом дать им понять, что на их пути находится преграда.

С прозрачными поверхностями вопрос решается более просто, говорит Семен Левый. Достаточно снабдить их наклейками в виде силуэтов хищных птиц.

— Птица увидит, что это хищник. И на всякий случай не полетит в его сторону. Поэтому столкновения становятся более редким явлением.

Гораздо сложнее, замечает специалист, уберечь птиц от зеркальных поверхностей офисных зданий. Но и это возможно. Для этого есть три способа.

Первый — сделать наклейки в форме полос или кругов, которые будут видны и человеку, и птице. Именно так поступили в городе Торонто, который решил сделать свою среду более дружественный для птиц.

Второй способ (и он наиболее эффективный) — оклеить здание специальными полосками из прозрачной пленки.

— Человеческому глазу они практически не видны, но в ультрафиолете они хорошо светятся. И птицы, которые видят в ультрафиолетовом свете, замечают препятствие. Это преграждает им путь, и они не стремятся туда лететь.

Еще один вариант — оклеить зеркальные окна наклейками с силуэтами хищных птиц, но в таком случае они должны быть не черными, а цветными, чтобы выделялись на фоне отражающей поверхности.

— К сожалению, в Беларуси я не видел примеров таких защитных полос. Ведь большинство людей эта проблема не интересует. А между тем, каждый год от столкновений с разными поверхностями гибнет большое количество птиц. Мы как организация были бы рады, если бы администрация офисных зданий взяла бы на себя эту инициативу в частном порядке.

К слову, столкновение птиц с окнами частных домов или прозрачными дверями происходит реже, отмечает Семен Левый. Как правило, за стеклами обычно висят шторы или тюль, заметные для птиц. Они воспринимают это как преграду — и стараются облетать ее стороной.