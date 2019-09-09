Гродненцы жалуются на проверку газовых плит в неудобное время. В удобное - дороже

Источник материала: Tut.by

Периодически в Гродно специалисты проводят полное техническое обслуживание газового оборудования в квартирах. Однако жильцы жалуются — проверка происходит в их рабочее время, а если договариваться индивидуально на вечер, то тариф будет повышенный. В «Гродногазе» объясняют: подстроиться под всех просто физически невозможно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вчера увидела объявление на двери подъезда. В нем говорилось о том, что 10 сентября будет проводиться плановая проверка газового оборудования и для всех жильцов она платная. Все бы ничего, но время ее проведения — с 12.00 до 16.00. И те, кто не смогут находиться дома в этот промежуток, должны индивидуально договариваться о времени и платить по повышенному тарифу! Обратилась в организацию и объяснила ситуацию: проживаю в квартире одна, с кошкой, которая дверь не откроет, а рабочий день — с 8.30 до 17.00. Отлучиться с работы не могу, тем более на 4 часа. В ответ услышала, что планы есть планы, что есть прейскурант, от него отклоняться не станут, и работают в это время люди или же нет — никого не волнует, говорит гродненка Елизавета.

В «Гродногазе» объясняют — это не проверка, а полное техническое обслуживание газового оборудования, которое для квартир с газовыми плитами проводится раз в пять лет.

— Да, в объявлении указано, что работа по плану будет проводиться в определенное время, а если не получается, то можно договориться на любое другое. Мы не можем подстраиваться под всех. Если в часы планового техосмотра мы обследуем все стояки, то в отдельном случае нам придется работать только в одной квартире. Именно поэтому повторный вызов стоит дороже. Если стоимость плановых работ — около 5 рублей, то индивидуальный вызов — около 7. Понятное дело, что для всех удобное время не найдешь, но мы работаем и до 20.00, и в выходные и праздничные дни, если у граждан есть такая потребность, — рассказали в производственном управлении «Гродногаз».