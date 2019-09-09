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Тело пропавшей четыре дня назад гомельчанки обнаружили в реке
10.09.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Чечерске в реке нашли тело пропавшей четыре дня назад жительницы Гомеля. Об этом сообщили в ОСВОД.
65-летняя женщина ушла из дома еще 5 сентября. Вчера вечером тело пенсионерки обнаружили в десятках километров от дома в реке Чечера.
— Вечером очевидцы увидели на поверхности воды тело, его достали. Оказалось, что это пропавшая несколько дней назад женщина, — рассказал специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.
Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.
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В Чечерске в реке нашли тело пропавшей четыре дня назад жительницы Гомеля. об этом сообщили в ОСВОД.
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