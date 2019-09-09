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Тело пропавшей четыре дня назад гомельчанки обнаружили в реке

10.09.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чечерске в реке нашли тело пропавшей четыре дня назад жительницы Гомеля. Об этом сообщили в ОСВОД.


Фото: Поисково-спасательный отряд «Симуран»

65-летняя женщина ушла из дома еще 5 сентября. Вчера вечером тело пенсионерки обнаружили в десятках километров от дома в реке Чечера.

— Вечером очевидцы увидели на поверхности воды тело, его достали. Оказалось, что это пропавшая несколько дней назад женщина, — рассказал специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Чечерске в реке нашли тело пропавшей четыре дня назад жительницы Гомеля. об этом сообщили в ОСВОД.
 
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