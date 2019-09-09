Шумилино начинает подготовку к «Дожинкам». И вы можете высказать свои предложения

Источник материала: Герой працы



Сделаем жизнь лучше!

Уважаемые жители Шумилинского района!

В 2020-2021 годах в г.п. Шумилино и Шумилинском районе будут проводиться работы в рамках подготовки к празднику «Дажынкі-2021».

С 10 по 30 сентября 2019 года проводится опрос по различным вопросам организации жизнедеятельности: благоустройство населённых пунктов, торговля, сфера обслуживания, строительство и т. д.

Свои предложения по подготовке и проведению областного праздника тружеников села «Дажынкі-2021» в нашем районе, по другим вопросам жизнеобеспечения населения вы можете направить в Шумилинский районный исполнительный комитет по электронной почте райисполкома shumric@vitebsk.by. Также в здании Шумилинского райисполкома (фойе 1-го этажа), зданиях сельских исполнительных комитетов, в поликлинике Шумилинской ЦРБ (фойе), магазинах “Евроопт/Хит” (г. п. Шумилино, ул. Ленинская и ул. Дубоссарского) будут установлены ящики «Сделаем жизнь лучше» для сбора ваших предложений.

Шумилинский районный исполнительный комитет.

Свои предложения вы можете направить и в редакцию газеты «Герой працы письменно или устно – лично или по телефону 5-34-15.

Надрукавана ў №71 ад 10.09.2019 г.