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Шумилино начинает подготовку к «Дожинкам». И вы можете высказать свои предложения

10.09.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Шумилино начинает подготовку к «Дожинкам». И вы можете высказать свои предложения
Сделаем жизнь лучше!
Уважаемые жители Шумилинского района!
В 2020-2021 годах в г.п. Шумилино и Шумилинском районе будут проводиться работы в рамках подготовки к празднику «Дажынкі-2021».
С 10 по 30 сентября 2019 года проводится опрос по различным вопросам организации жизнедеятельности: благоустройство населённых пунктов, торговля, сфера обслуживания, строительство и т. д.
Свои предложения по подготовке и проведению областного праздника тружеников села «Дажынкі-2021» в нашем районе, по другим вопросам жизнеобеспечения населения вы можете направить в Шумилинский районный исполнительный комитет по электронной почте райисполкома shumric@vitebsk.by. Также в здании Шумилинского райисполкома (фойе 1-го этажа), зданиях сельских исполнительных комитетов, в поликлинике Шумилинской ЦРБ (фойе), магазинах “Евроопт/Хит” (г. п. Шумилино,  ул. Ленинская и ул. Дубоссарского) будут установлены ящики «Сделаем жизнь лучше» для сбора ваших предложений.
Шумилинский районный исполнительный комитет.
Свои предложения вы можете направить и в редакцию газеты «Герой працы письменно или устно – лично или по телефону 5-34-15.
Надрукавана ў №71 ад 10.09.2019 г.
 
 
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Сделаем жизнь лучше! Уважаемые жители Шумилинского района! В 2020-2021 годах в г.п. Шумилино и Шумилинском районе будут проводиться работы в рамках подготовки к...
 
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