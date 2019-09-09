Как японцы превратили скучную уборку мусора в соревнование

Источник материала: Газета Авангард





Кроме четко налаженной системы сортировки и переработки отходов в новые товары или энергию в Японии придумали еще и вид спорта, помогающий избавиться от мусора. Соревнования по спортивному сбору мусора называются Спогоми. “Спо” — по-японски значит “спорт”, а “гоми” — мусор.

В Японии такие турниры проводятся с 2008 года, практически еженедельно, таким образом они решают проблему уборки не за счет бюджета, а за счет активности местного населения.

Правила игры простые — горожане на время (2 часа) собирают в мешки мусор, который найдут на территории парка. Для этого они используют геоотметки, которые позволяют проследить, где именно участники нашли тот или иной мусор. Участники делятся на команды из 3-5 человек и стартуют из одной точки. После свистка спортсмены начинают как можно быстрее собирать мусор в радиусе одного километра. Мелкий мусор часто ценится больше, чем крупный. Баллы даются не в зависимости от веса, а от типа мусора. Например, больше всего можно заработать на окурках. Так что, если за отведенное время команда соберет больше мусора, это не значит, что она победит. Обязательное условие игры — сортировка отходов. За это участники и получают баллы. Например, за бумагу дается 2 балла, а за жестяное изделие — уже 4. Та команда, которая набрала больше очков, и становится победителем игр.



