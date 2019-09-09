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В Гомеле вынесли приговор бывшему милиционеру ОБЭП
10.09.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 сентября суд Центрального района Гомеля вынес приговор бывшему сотруднику ОБЭП. Экс-милиционера судили за хулиганство, превышение власти, бездействие и уничтожение документов.
Приговор обвиняемому вынесли в день его рождения. Мастича приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима — как и просил прокурор.
Приговор в законную силу не вступил.
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Хулиганство, по версии следствия, заключалось в том, что милиционер поругался с таксистом и ударил его. Бездействие должностного лица вменяется ему за то, что он не принял решение по проверке, документы которой хранил дома. Еще один эпизод обвинения: милиционер при обыске у директора частной фирмы похитил документ, за возврат которого впоследствии просил вознаграждение.
Сам бывший милиционер полностью отрицает вину. Он заявил в прениях, что уголовные дела в его отношении были возбуждены без оснований, с нарушением закона.
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Приговор обвиняемому вынесли в день его рождения.
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