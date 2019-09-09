10 сентября — Всемирный день предотвращения суицида. Телефон доверия для жителей Гродненской области — 170

Источник материала: Полымя





Всемирный день предотвращения самоубийств или Всемирный день предотвращения суицида — международная дата, которая отмечается по всей планете ежегодно, начиная с 10 сентября 2003 года с целью содействия деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Всемирный день предотвращения самоубийств начал проводиться по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при активной поддержке Всемирной организации здравоохранения и под патронажем Организации Объединённых Наций.

Согласно приводимой ВОЗ статистике, в третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем из-за всех войн и насильственных убийств вместе взятых. Всемирный день предотвращения суицида, по замыслу представителей Международной ассоциации по предотвращению самоубийств, призван привлечь внимание властей и общественности к этой проблеме.

Самоубийство – феномен, встречающийся только у людей, является социальным явлением и в определенной степени зависит от устройства и благополучия того или иного общества, кроме того, это индивидуальная реакция личности на конфликтную (кризисную) ситуацию, которая определяется личностными особенностями конкретного индивидуума и встречается в любом обществе, независимо от его политического и социально-экономического устройства.

Предупреждение самоубийств представляет собой непростую, но выполнимую комплексную немедицинскую задачу, для достижения которой в Республике Беларусь объединены усилия многих министерств и ведомств, организаций и учреждений, местных исполнительных и распорядительных органов, а также общественных объединений и традиционных религиозных конфессий.

Одной причины суицидального поведения не существует. В разных странах показатели суицидальной активности колеблются в значительных пределах в зависимости от региона, климатических и социально-экономических условий проживания, политической обстановки, национальных и культурных особенностей и традиций, религиозных установок.

В Республике Беларусь в течение многих лет осуществляется плановая разносторонняя и многоуровневая работа по профилактике суицидальной активности населения, объединяющая усилия государства и общества.

Государство уделяет большое внимание сохранению и укреплению психического здоровья граждан. Оказание психиатрической, наркологической, психотерапевтической и психологической помощи в Республике Беларусь осуществляется сетью организаций здравоохранения на различных уровнях оказания медицинской помощи (районном, городском, областном, республиканском) в амбулаторных, стационарных условиях, а также в условиях отделений дневного пребывания.

Любой суицид — это личное, осознанное решение самого человека. И распоряжаться своей жизнью — неотъемлемое право каждой личности. Hо лучшая профилактика суицида – дать возможность каждому ощутить это право, равно как и право искать другие методы для решения проблем! Если человек чувствует себя нужным хотя бы самому себе, если он имеет право голоса хотя бы в отношении себя самого — уже поэтому жизнь становится для него достаточно большой ценностью!

Психологическая формула самоубийцы не так проста, как это обыкновенно думают. Сказать, что он устал, испытывает отвращение к жизни, еще не значит определить эту формулу. Под влиянием социальных, социально-психологических и психологических причин у человека, решившего покончить с собой, наблюдаются изменения в поведении. Поведение может меняться постепенно или внезапно. Чтобы предотвратить намерения подростка покончить с собой, необходимо вовремя заметить изменения, определить уровень риска для совершения им самоубийства и использовать все необходимые возможности для его предотвращения.

Иногда для спасения человека бывает достаточно всего одного ласкового слова. Дать почувствовать потребность любви. Для того, чтобы ценить себя и свою жизнь, все мы должны ощущать любовь к себе. Потребность любви – это:

– потребность быть любимым;

– потребность любить;

– потребность быть частью чего-то.

Если эти три потребности присутствуют в нашей жизни большую часть времени, мы в состоянии справляться с жизнью, решать встающие перед нами проблемы

У населения существует ложное убеждение о том, что обращение к психиатру, психотерапевту, психологу является чем-то постыдным и влечет за собой социальные последствия, что является серьезным препятствием для широкого раннего обращения населения за необходимой помощью.

В период возникновения психических, психологических проблем необходимо думать о здоровье, качестве жизни, а не следовать ложным убеждениям и лишать себя своевременной помощи. Обращение за психиатрической, психотерапевтической и психологической помощью не влечет за собой никаких социальных последствий!

В республике функционирует служба экстренной психологической помощи по телефону «Телефон доверия». Наша жизнь непредсказуема: сегодня все хорошо, а завтра может случиться что-то непредвиденное, способное перевернуть все наше существование с ног на голову.

Что делать в такой ситуации человеку, если рядом нет никого, кто мог бы поддержать? Куда обратиться за поддержкой тому, кто потерял родного человека, работу или имущество, тому, кто тяжело заболел или только что вышел из мест лишения свободы и хочет начать новую жизнь? Для этого в стране создана служба экстренной психологической помощи по телефону, или, говоря проще, «Телефоны доверия». Специалисты выслушают вашу проблему и дадут рекомендации, как поступить, подскажут, куда обратиться дальше. Позвоните, вам помогут!

«Телефоны доверия»:

Минск:

для взрослых 8-017-290-44-44 (многоканальный, круглосуточно);

для детей и подростков 8-017-263-03-03 (круглосуточно).

Брест: 8-0162-25-57-27 (круглосуточно).

Витебск: 8-0212-61-60-60 (круглосуточно).

Гомель: 8-0232-31-51-61 (круглосуточно).

Гродно: 170 для жителей области (круглосуточно); 8-0152-75-23-90 (круглосуточно).

Могилев: 8-0222-47-31-61 (круглосуточно).

Минская область: 8-017-202-04-01 (круглосуточно); 8-029-899-04-01 (МТС, круглосуточно).

Екатерина УШКЕВИЧ, врач психиатр