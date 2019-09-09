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Приема граждан не будет

10.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Обращаться на прием 16 сентября 2019 года с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 145.00; тел. 78-49-50.

 
 
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13, 14 сентября 2019 года нотариусами нотариальной конторы Борисовского района Минской области приема граждан не будет в связи с переездом по адресу: г. Борисов, ул....
 
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