О некоторых вопросах, касающихся применения норм законодательства об исполнительном производстве

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Зачастую заявители в своих жалобах ссылаются на нормы Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Так, например, в 2019 году в прокуратуру Борисовского района поступила жалоба от гражданина К. о неполучении им из ОПИ ответа на его обращение о предоставлении информации о совершенных судебными исполнителями действиях. Просил привлечь должностных лиц ОПИ к административной ответственности за нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.

Вместе с тем, обращение гражданина К. является по своей сути ходатайством по вопросам, связанным с исполнением исполнительного документа, право на подачу которого, срок и порядок рассмотрения регламентируется ст.ст. 14, 15 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» (далее - Закон), и, следовательно, действие Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» на данные жалобы не распространяется, в соответствии с п. 1 ст. 2 настоящего Закона.

Аналогичные обращения поступали и от иных граждан, а также от юридических лиц, в частности, в прокуратуру обращалось ИООО «Л.» по вопросу, касающемуся неполучения ответов из ОПИ на ходатайства о совершении исполнительных действий. Также просило привлечь должностных лиц ОПИ к административной ответственности за нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.

Кроме того в прокуратуру поступали со ссылкой на нормы Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» и иные жалобы на действия и бездействие судебных исполнителей, например, на неполную проверку имущественного положения должников, длительное непринятие мер, направленных на арест и реализацию имущества должников и т.д., и жалобы на постановления судебных исполнителей (о наложении ареста, запрета на отчуждение имущества и др.).

Действие Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан» на указанные жалобы также не распространяется, поскольку действующим законодательством установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений.

В связи с изложенным, прокуратурой Борисовского района разъясняется, что в соответствии с ч. 1, ст. 124, ч.ч. 1, 2 ст. 125 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» (далее - Закон) постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя связанные с непосредственным исполнением исполнительных документов, могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и законные интересы нарушены при исполнении исполнительного документа, в порядке подчиненности соответственно руководителю органа принудительного исполнения, вышестоящему руководителю органа принудительного исполнения, а в случае несогласия с их решением - в суд. Жалобы (протесты) на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя районного (межрайонного), городского, районного в городе отдела принудительного исполнения подаются главному судебному исполнителю соответствующего отдела принудительного исполнения.

Жалобы на постановления, действия (бездействие) главного судебного исполнителя районного (межрайонного), городского, районного в городе отдела принудительного исполнения, связанные с непосредственным исполнением исполнительных документов подаются главному судебному исполнителю по области (городу Минску).

Форма и содержание жалобы на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя установлены ст. 126 Закона.

Таким образом, граждане и юридические лица вправе подать жалобы на постановления, действия (бездействия) судебных исполнителей ОПИ начальнику соответствующего ОПИ, а жалобы на постановления, действия (бездействие) начальника ОПИ главному судебному исполнителю УПИ (управления принудительного исполнения) по области (городу Минску) с учетом требований ст. 126 Закона.

В случае несогласия с решениями вышеуказанных должностных лиц, принятыми по результатам рассмотрения жалоб, заявители вправе обратиться в суд по месту нахождения соответствующего ОПИ (УПИ).

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса О.М. Грошева