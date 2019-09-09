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Пистолет за сотку и «калаш» за 500. В Барановичах начался суд по делу о торговле оружием из части
10.09.2019 15:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 сентября в суде Барановичей началось рассмотрение уголовного дела о
Обвиняемыми по делу проходят 10 человек. Двое из них до задержания проходили службу в одной из воинских частей Барановичского гарнизона. Один — 45-летний Юрий Марченко — занимал должность начальника отдела материального обеспечения. Ему вменяется соучастие в присвоении имущества и хищении оружия, а также в незаконных действиях в отношении огнестрельного и холодного оружия. Второй — 25-летний Дмитрий Кульжик — был заведующим складом в роте материально-технического обеспечения. Он обвиняется в присвоении имущества, хищении оружия, незаконных действиях в отношении огнестрельного и холодного оружия.
От 100 долларов за ПМ
10 сентября зал судебных заседаний был заполнен под завязку. Помимо обвиняемых на процессе присутствовали их адвокаты и родственники. Сторону обвинения представляли три прокурора.
По предварительным
До суда мама Кульжика Лариса в беседе с TUT.BY сообщила, что не согласна с предъявленным ее сыну обвинением.
— Куда делись тогда деньги? Их нет и не было. Машину продали, кредит в банке, квартира государственная, мебель покупала ему я.
Еще один обвиняемый — бывший сотрудник Барановичского РОВД, майор милиции Александр Веко. Гособвинение считает, что он также причастен к незаконным действиям в отношении огнестрельного оружия и сбыту. Как было озвучено в суде, он приобретал пистолеты Макарова и патроны к нему по цене от 250 долларов, а также автомат Калашникова, который обошелся в 1000 рублей.
Также на скамье обвиняемых оказались безработный, инженер, автослесарь, водитель-экспедитор, столяр, грузчик и фермер. Все они в той или иной степени причастны к незаконным действиям в отношении огнестрельного оружия, уверена сторона обвинения. Одни приобретали пистолеты Макарова для себя. Другие — для последующей перепродажи.
Так, например, 36-летний Максим Новиков купил у Марченко пистолет Макарова с патронами за 500 долларов. По данным обвинения, в 2018 году он выехал в лес и произвел не менее 20 выстрелов из огнестрельного оружия. Кроме того Новиков в сговоре с Марченко пытались продать за 500 долларов автомат Калашникова и 120 патронов к нему. Сделка не состоялась по не зависящим от обвиняемых причинам — покупатель передумал.
На первом судебном заседании три прокурора несколько часов по очереди зачитывали текст обвинения, но до перерыва так и не успели закончить.
TUT.BY будет следить за процессом.
Напомним, ранее Минобороны сообщало, что факт незаконных действий в отношении оружия выявил командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона.
По делу о хищении оружия из части в Барановичах
4 мая в Барановичах по этому делу
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Калашников стоил 1000 долларов, пистолет Макарова - 250.
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