Пистолет за сотку и «калаш» за 500. В Барановичах начался суд по делу о торговле оружием из части

Источник материала: Tut.by

10 сентября в суде Барановичей началось рассмотрение уголовного дела о торговле оружием из воинской части.



Обвиняемого в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия вводят в зал заседания

Обвиняемыми по делу проходят 10 человек. Двое из них до задержания проходили службу в одной из воинских частей Барановичского гарнизона. Один — 45-летний Юрий Марченко — занимал должность начальника отдела материального обеспечения. Ему вменяется соучастие в присвоении имущества и хищении оружия, а также в незаконных действиях в отношении огнестрельного и холодного оружия. Второй — 25-летний Дмитрий Кульжик — был заведующим складом в роте материально-технического обеспечения. Он обвиняется в присвоении имущества, хищении оружия, незаконных действиях в отношении огнестрельного и холодного оружия.

От 100 долларов за ПМ

10 сентября зал судебных заседаний был заполнен под завязку. Помимо обвиняемых на процессе присутствовали их адвокаты и родственники. Сторону обвинения представляли три прокурора.

По предварительным данным следствия, заведующий складом Дмитрий Кульжик выносил из воинской части оружие и боеприпасы, которые затем продавал как самостоятельно, так и через иных лиц. Его соучастником стал Юрий Марченко. Самым ходовым товаром был пистолет Макарова — цены на него стартовали от 100 долларов. Автомат Калашникова обходился дороже — около 500 долларов.

До суда мама Кульжика Лариса в беседе с TUT.BY сообщила, что не согласна с предъявленным ее сыну обвинением.

— Куда делись тогда деньги? Их нет и не было. Машину продали, кредит в банке, квартира государственная, мебель покупала ему я.





Еще один обвиняемый — бывший сотрудник Барановичского РОВД, майор милиции Александр Веко. Гособвинение считает, что он также причастен к незаконным действиям в отношении огнестрельного оружия и сбыту. Как было озвучено в суде, он приобретал пистолеты Макарова и патроны к нему по цене от 250 долларов, а также автомат Калашникова, который обошелся в 1000 рублей.

Также на скамье обвиняемых оказались безработный, инженер, автослесарь, водитель-экспедитор, столяр, грузчик и фермер. Все они в той или иной степени причастны к незаконным действиям в отношении огнестрельного оружия, уверена сторона обвинения. Одни приобретали пистолеты Макарова для себя. Другие — для последующей перепродажи.

Так, например, 36-летний Максим Новиков купил у Марченко пистолет Макарова с патронами за 500 долларов. По данным обвинения, в 2018 году он выехал в лес и произвел не менее 20 выстрелов из огнестрельного оружия. Кроме того Новиков в сговоре с Марченко пытались продать за 500 долларов автомат Калашникова и 120 патронов к нему. Сделка не состоялась по не зависящим от обвиняемых причинам — покупатель передумал.





На первом судебном заседании три прокурора несколько часов по очереди зачитывали текст обвинения, но до перерыва так и не успели закончить.

TUT.BY будет следить за процессом.

Напомним, ранее Минобороны сообщало, что факт незаконных действий в отношении оружия выявил командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона.

По делу о хищении оружия из части в Барановичах были задержаны 14 человек . Всего по делу проходили 20 человек , «которые в той или иной степени причастны к противоправным действиям».

4 мая в Барановичах по этому делу вынесли приговор двум мужчинам , один из которых — полковник (и решением суда он лишен этого звания).