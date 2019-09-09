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В первом полугодии в Беларуси осуждены 500 несовершеннолетних, оправдан один - по 328-й статье

10.09.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первом полугодии 2019 года в Беларуси осуждены 500 несовершеннолетних, оправдан один, сообщила пресс-служба Верховного суда.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество осужденных несовершеннолетних выросло на 3,1% — за первые шесть месяцев 2018 года было осуждено 485 лиц до 18 лет, передает БелаПАН.

Из общего количества осужденных 104 совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения (в первом полугодии 2018 года — 121), 9 — в состоянии наркотического опьянения (10).

Большинство подростков — 275 — осуждены по экономическим статьям. Из них за кражу — 198, за грабеж — 20, за разбой — 1. За преступления против общественного порядка и общественной нравственности осуждено 142 человека, их них большинство — 120 — за хулиганство.

За убийство осудили двух подростков, за причинение тяжких телесных повреждений — 11, за изнасилование — 6.

Двадцать пять подростков осуждены за угон транспортного средства, 18 — за похищение денег с помощью компьютерной техники. За совершение преступлений против общественной безопасности и здоровья населения осуждено 26 несовершеннолетних, из них 23 — за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 328 УК). В пресс-службе Верховного суда отметили, что это на 11,5% меньше по сравнению с показателем за первое полугодие 2018 года. Один несовершеннолетний по ч. 2 ст. 328 УК оправдан.

За совершение преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления осуждены 19 несовершеннолетних. Из них большая часть — за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Один несовершеннолетний осужден за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков.

Четырнадцать подростков признаны судом виновными в изготовлении и распространении порнографии, 7 — в осквернении сооружений и порче имущества, 1 — в надругательстве над трупом или могилой.

Из 500 осужденных 51 подростку назначено наказание в виде лишения свободы (10,2%), 5 — в виде исправительных работ (1,0%), к 105 применена отсрочка исполнения наказания (21,0%), к 143 — принудительные меры воспитательного характера (28,6%). Пять подростков (1,0%) осуждены без назначения наказания, к 146 (29,2%) — применены иные меры наказания.

 
 
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В первом полугодии 2019 года в Беларуси осуждены 500 несовершеннолетних, оправдан один, сообщила пресс-служба Верховного суда.
 
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