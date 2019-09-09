Первоклассники интересно провели время в Глубоковичской сельской библиотеке

Источник материала: Кировец





С началом учебного года в Глубоковичской сельской библиотеке была проведена экскурсия «Знакомство с библио­текой» для учащихся 1 класса Барчицкого учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа. Библиотекарь Лариса Фролова познакомила ребят с тем, какие книги составляют фонд библио­теки, отдельно остановилась на литературе для детей, рассказала, как проводится запись и выдача литературы на дом и о том, что с каталогами, книжным фондом и периодической печатью можно работать в стенах библиотеки.

Вниманию посетителей были представлены актуальные выставки «Чтобы не было беды», собраны литература, брошюры и листовки по безопасности жизнедеятельности. Материалы о выдающихся людях Кировского района представлены на выставке «Человек славен трудом». Также для ребят была проведена увлекательная викторина и организован просмотр познавательных мультфильмов о книгах и библиотеке.

Людмила ИВАНОВА.