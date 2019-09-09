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Первоклассники интересно провели время в Глубоковичской сельской библиотеке

10.09.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Первоклассники интересно провели время в Глубоковичской сельской библиотеке

С началом учебного года в Глубоковичской сельской библиотеке была проведена экскурсия «Знакомство с библио­текой» для учащихся 1 класса Барчицкого учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа. Библиотекарь Лариса Фролова познакомила ребят с тем, какие книги составляют фонд библио­теки, отдельно остановилась на литературе для детей, рассказала, как проводится запись и выдача литературы на дом и о том, что с каталогами, книжным фондом и периодической печатью можно работать в стенах библиотеки.
Вниманию посетителей были представлены актуальные выставки «Чтобы не было беды», собраны литература, брошюры и листовки по безопасности жизнедеятельности. Материалы о выдающихся людях Кировского района представлены на выставке «Человек славен трудом». Также для ребят была проведена увлекательная викторина и организован просмотр познавательных мультфильмов о книгах и библиотеке.
Людмила ИВАНОВА.

 
Теги: знакомства
 
 
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С началом учебного года в Глубоковичской сельской библиотеке была проведена экскурсия «Знакомство с библио­текой» для учащихся 1 класса Барчицкого...
 
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