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В Бобруйске парень-сирота украл в общежитии колледжа у соседа деньги: нечего было есть. Его осудили

10.09.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске учащийся колледжа украл у соседа деньги и… купил себе еды. Его осудили за кражу и приговорили к двум годам лишения свободы с условным неприменением наказания на год. Парень также должен вернуть украденные 200 рублей, пишет «Коммерческий курьер».


Фото: Виктор Шейкин, «Коммерческий курьер»

Заседание выездного суда прошло в актовом зале отдела милиции Ленинского района. Подсудимый — 18-летний учащийся колледжа. Кражу он совершил в начале июля: парень был в колледже, так как уезжать на каникулы ему некуда — он сирота.

Своего отца обвиняемый не знал. Мать давно лишена родительских прав: когда он учился во втором классе, она получила большой срок за убийство и ограбление. Парень воспитывался в школе-интернате для детей-сирот, затем поступил в колледж. Полтора года назад он узнал, что у него есть сестра.

Как обвиняемый оказался в комнате соседа, он объяснил так:

— Мы с другом ходили по комнатам общежития. Нас уборщица об этом попросила: все уехали на каникулы, иногда в своих комнатах они оставляли еду.

В комнате на третьем этаже парни заглянули в тумбочку, достали оттуда две коробки от мобильников. В одной из них лежали 1100 рублей. По материалам предварительного следствия, учащийся предложил другу поделить найденное, тот отказался и посоветовал положить коробку с деньгами на место. Парни вышли из комнаты, но обвиняемый вскоре вернулся и забрал деньги.

Коробку из-под телефона он выбросил — «понял, что на ней могут быть отпечатки пальцев». Деньги потратил на то, чтобы вернуть соседу небольшой долг, пополнить баланс мобильного телефона и купить еды. В магазине, говорит, купил «Роллтон», гречку, рис, колбасу, сладости, «Кока-колу», три пачки сигарет.

6 июля вернулся хозяин комнаты и обнаружил пропажу, обратился в милицию. 7 июля нашли деньги — 900 рублей были спрятаны под линолеум в комнате обвиняемого.

Потерпевший не смог явиться в суд, но подтвердил сказанное обвиняемым и его адвокатом: обиды не держит, но ждет возврата 200 рублей. Обвиняемый пообещал, что вернет: «Я устроился на работу — подсобником на стройку. 4 сентября будет первая зарплата».

 
 
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