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Женщина разделась догола в клубе Могилева. Возбудили уголовное дело
10.09.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За стриптиз в ночном клубе в отношении могилевчанки возбудили уголовное дело. Женщина сняла с себя все, и теперь ответит за хулиганство.
Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в клубе «На Дубровке». 43-летняя нетрезвая женщина вдруг начала раздеваться посреди зала. Она сняла с себя одежду, затем белье. На просьбы охраны могилевчанка не реагировала, и сотрудникам пришлось вызывать милицию.
Могилевчанку удалось увести с помощью милиционеров. Принято решение о возбуждении уголовного дела за хулиганство, рассказала TUT.BY официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
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Женщина устроила стриптиз в ночь на 2 сентября.
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