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Вот как будет работать метро в День города

10.09.2019 18:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие выходные столица отметит День города. Как в это время будет работать столичная подземка, сообщает Минский метрополитен.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу и воскресенье (14 и 15 сентября) метро будет работать по измененному графику.

14 сентября интервал движения с 6.00 до 20.00 — пять минут, с 20.00 до 24.00 — три минуты. 15 сентября интервал движения с 8.00 до 17.00 — четыре минуты, с 17.00 до 24.00 — пять минут.

В дни празднования станции метро будут открыты для пассажиров как обычно: с 5.30 до 00.40.

 
 
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В субботу 14 сентября и воскресенье 15 сентября подземка будет работать по измененному графику.
 
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