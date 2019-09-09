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Вот как будет работать метро в День города
10.09.2019 18:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие выходные столица отметит День города. Как в это время будет работать столичная подземка,
В субботу и воскресенье (14 и 15 сентября) метро будет работать по измененному графику.
14 сентября интервал движения с 6.00 до 20.00 — пять минут, с 20.00 до 24.00 — три минуты. 15 сентября интервал движения с 8.00 до 17.00 — четыре минуты, с 17.00 до 24.00 — пять минут.
В дни празднования станции метро будут открыты для пассажиров как обычно: с 5.30 до 00.40.
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В субботу 14 сентября и воскресенье 15 сентября подземка будет работать по измененному графику.
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