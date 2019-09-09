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Выставка «Путешествие в мир школьных предметов» открылась ко Дню знаний в Глусском историко-краеведческом музее

10.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Выставка «Путешествие в мир школьных предметов» открылась ко Дню знаний в Глусском историко-краеведческом музее

Увидеть школьные журналы 1950-х годов, полистать тетрадки и учебники советских школьников, посчитать на счетах… Выставка «Путешествие в мир школьных предметов» открылась ко Дню знаний в Глусском историко-краеведческом музее. Его выставочный зал на время стал большим классом с уникальными и интереснейшими предметами. Школьная парта с откидными краями, учительский стол, прописи, чернильницы, счетные машинки, советские учебники и ранцы, пластинки, чертежные наборы, циркули, линейки — всё это на время прописалось здесь. «Выставку о школе 1950—1990-х годов собирали вместе с жителями района, — рассказала директор музея Наталья Акулич. — В экспозиции более 150 экспонатов — это личные предметы, которые глусчане приносили в музей, откликнувшись на нашу просьбу, вещи из фондов музея и из школьных архивов. К слову, в сборе экспонатов активно поучаствовали Катковский учебно-педагогический комплекс, средняя школа № 1 и санаторная школа-интернат для детей с соматической патологией».


Выставка «Путешествие в мир школьных предметов» открылась ко Дню знаний в Глусском историко-краеведческом музее

Выставка уже произвела большое впечатление, как на детей, так и на старшее поколение, отметили сотрудники музея. Ребята с интересом рассматривают предметы, которыми пользовались на уроках их родители, дедушки и бабушки, взрослые мысленно возвращаются в свое школьное детство, ностальгируют. А еще узнают себя, своих родных или знакомых на фотографиях: на отдельном стенде разместились фотографии школьных выпусков 1950—1990 годов СШ № 1 и № 2.


Выставка «Путешествие в мир школьных предметов» открылась ко Дню знаний в Глусском историко-краеведческом музее

Свое место в экспозиции заняла и пионерская комната, восстанавливающая интерьер 1980-х годов — с барабаном, горном, пионерской формой, флагами, альбомами о жизни районных пионерских дружин. Этими атрибутами поделился районный совет пионерской организации. К слову, пионерская выставка приурочена ко Дню самоопределения БРПО, он отмечается 13 сентября. 

Вещи все особенные, отмечает Наталья Акулич, каждый предмет — своя страница в истории. Среди раритетов директор музея называет англо-русский словарь 1946 года, учебное пособие по синтаксису 1958 года, школьные журналы пятого и восьмого классов Косаричской школы 1952/53 учебного года, механический секундомер 1960 года, металлический настольный перекидной календарь-перевертыш 1966 года, школьная форма для девочек и счетная машинка родом из 1970-х. Есть серебряные школьные медали советских годов, фильмоскоп 1988 года для просмотра учебных диафильмов. Словом, всего интересного не перечислить, к тому же выставка постоянно пополняется. Посетить ее можно будет до конца октября.

Анна АВТУХОВА

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Увидеть школьные журналы 1950-х годов, полистать тетрадки и учебники советских школьников, посчитать на счетах… Выставка «Путешествие в мир школьных предметов»...
 
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