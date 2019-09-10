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Минималка и денежные доходы за август не индексируются

10.09.2019 23:45 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минимальная заработная плата и денежные доходы жителей Беларуси за август не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Индексация происходит для частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, в случае превышения 5%-го порога индексом потребительских цен с момента предыдущего пересмотра размеров доходов.

Между тем, по информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за август к июлю составил 99,8% и не превысил порога к январю 2019 года (тогда установили величину базовой величины) и к маю 2019 года (пересмотрели тарифную ставку первого разряда).

В связи с этим указанные виды доходов за август не индексируются, сообщает Минтруда.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 года в размере 330 рублей и за август также не индексируется.

 
 
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Минимальная заработная плата и денежные доходы жителей Беларуси за август не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
 
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