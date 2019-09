Новый iPhone, старая Tesla, загадочный метеор и несгибаемые матери - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Знаете, сколько будет стоить новый iPhone? Apple вчера провел большую презентацию. Прогноз мы давали в отдельном материале , а во вторник вели прямую трансляцию. Если вкратце: в iPhone 11 встроили стереодинамики с поддержкой Dolby Audio и вторую ультра широкоугольную камеру (на 120 градусов). Цвета, в которых будет доступен iPhone 11 — черный, зеленый, желтый, пурпурный, белый и красный.

iPhone 11 Pro будет белым, черным, золотым или мятным. Экран у него на OLED-матрице, панель настолько крута, что ее теперь называют Super Retina XDR.

Старшую версию смартфона назвали iPhone 11 Pro Max. Основная камера (обычная + телефото + супер широкоугольная) — тройная. С помощью новой функции Deep Fusion смартфоны делают 9 фотографий с разными настройками, соединяют их в одну и таким образом получается более четкие фотографии.

Для тех, кому важны детали, 42.TUT.BY подготовил аналитику . Ну, а цены на фото внизу, увы, пока не для будущей столицы США , а для ее нынешних городов:).



Фото: Dieter Bohn / The Verge

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вчерашний день многое прояснил в белорусской политике.

Во-первых, сериал с президентской Tesla, которую ему якобы подарил Маск, еще не закончен — uh no. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала , откуда авто. «Знаю точно, что периодически Александр Григорьевич испытывает ее на скорость. А однажды даже разобрал частично, чтобы посмотреть, как она работает; как батарея к днищу крепится, ну и так далее»





Во-вторых, узнали, зачем «Мисс Беларусь» этот парламент . Идея, оказывается, принадлежит БРСМ. «Законодательно утвержден минимальный возраст для депутата: это 21 год, — а мне уже целых 22, — шутит Мария Василевич. — Если серьезно, то мне очень хотелось бы, чтобы в парламенте были люди, говорящие с моим поколением на одном языке».

. Идея, оказывается, принадлежит БРСМ. «Законодательно утвержден минимальный возраст для депутата: это 21 год, — а мне уже целых 22, — Мария Василевич. — Если серьезно, то мне очень хотелось бы, чтобы в парламенте были люди, говорящие с моим поколением на одном языке». В-третьих, еще один потенциальный кандидат в депутаты, посол Беларуси в Турции, экс-пресс-секретарь МИД Андрей Савиных ответил на вопросы нашего политического обозревателя. А вопросы были хорошие: не «распределение» ли это от МИД , не считает ли он белорусский парламент фикцией, могут ли быть сомнения в том, что провластные соберут подписи и пр. Ответы у Савиных — не хуже.

на вопросы нашего политического обозревателя. А вопросы были хорошие: , не считает ли он белорусский парламент фикцией, могут ли быть сомнения в том, что провластные соберут подписи и пр. Ответы у Савиных — не хуже. Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтон а. Того самого, который недавно приезжал в Минск, встречался с Лукашенко, ел шоколад без сахара и должен был передать в подарок своему начальнику кортик .

своего а. Того самого, который недавно приезжал в Минск, встречался с Лукашенко, ел шоколад без сахара и должен был передать в подарок своему начальнику . В Беларуси тоже громкое увольнение. Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров (тот самый, который на днях назвал вратаря алкашом) покинул пост главного тренера минской «Юности». Он руководил командой с 1996 года. О причинах ухода можно узнать тут , а тут — прочитать, чем он запомнился за 23 года в «Юности».

(тот самый, который на днях вратаря алкашом) покинул пост главного тренера минской «Юности». Он руководил командой с 1996 года. О причинах ухода можно узнать , а — прочитать, чем он запомнился за 23 года в «Юности». Белорусский металлургический завод был вынужден погасить ущерб , нанесенный окружающей среде два года назад. Все это время тянулись судебные тяжбы между жлобинским гигантом и Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. А ущерб экологи насчитали немаленький — больше миллиона рублей.

, нанесенный окружающей среде два года назад. Все это время тянулись судебные тяжбы между жлобинским гигантом и Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. А ущерб экологи немаленький — больше миллиона рублей. В квартале для минчан-очередников в Смолевичах построят около десяти многоэтажек с электрическим отоплением и подогревом воды. Это в перспективе. А пока мы рассказываем, что в Смолевичах происходит сегодня.





В ночь на вторник в небе над Беларусью, Литвой, Эстонией и европейской частью России заметили яркие вспышки. Мы спросили астронома и астрофотографа Виктора Малыщица, не метеорит ли это был . Ученый ответил, что такое возможно, а заодно прочитал лекцию о том, как правильно говорить: «Не метеорит — этим словом называют камень, который уже упал, — а метеор, а еще лучше болид, яркий метеор».

яркие вспышки. Мы спросили астронома и астрофотографа Виктора Малыщица, . Ученый ответил, что такое возможно, а заодно прочитал лекцию о том, как правильно говорить: «Не метеорит — этим словом называют камень, который уже упал, — а метеор, а еще лучше болид, яркий метеор». AUTO.TUT.BY посмотрел, что из себя представляет нетрезвая езда белорусов в цифрах . Оказывается, есть отличия по регионам Беларуси. Вот топ-5 районов по количеству пьяных аварий в прошлом году.

. Оказывается, есть отличия по регионам Беларуси. Вот по количеству пьяных аварий в прошлом году. 10 сентября суд Центрального района Гомеля вынес приговор бывшему сотруднику ОБЭП. Экс-милиционера судили за хулиганство, превышение власти, бездействие и уничтожение документов.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Эксперты спрогнозировали , каким будет курс доллара и евро к концу нынешнего и 2020 годов. Спойлер: изменения есть, но не критические.

, к концу нынешнего и 2020 годов. Спойлер: изменения есть, но не критические. Не пропустите важную историю двух женщин , которые добивались оправдания своим сыновьям. Их уговаривали «не высовываться», чинили им препятствия и давали всего день, чтобы прочитать два десятка томов уголовного дела. Но они доказали невиновность своих детей.





В суде по делу минчанина, к которому в квартиру по ошибке ворвался ОМОН, выступили милиционеры и объяснили, почему не намерены извиняться .

милиционеры и объяснили, . Еще одна важная тема: что заставляет выбирать работу, на которой постоянно сталкиваешься с детской смертью? Мы пригласили в студию сотрудников и волонтеров Белорусского детского хосписа и поговорили с ними о подопечных, мотивации, смерти и невероятной тяге к жизни .

в студию сотрудников и волонтеров Белорусского детского хосписа и поговорили с ними . Белорус, который разрабатывал освещение для фасада Дворца независимости в Минске и для штаб-квартиры «Газпрома» в Петербурге, считает, что свет может испортить виды в городе , и рассказывает, как их спасти, и что надо обязательно убрать из столицы .

, и рассказывает, как их спасти, и . Идет осенний призыв. Как определяется , кто годен, а кто — нет ? На вопросы ответили врачи-эксперты Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Республики Беларусь.

, ? На вопросы ответили врачи-эксперты Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Республики Беларусь. Леониду Буховцу — 70 лет, но когда он едет на велосипеде , столько ему в жизни не дашь. Это человек-легенда среди белорусских рандонеров (так называют велосипедистов, которые преодолевают очень длинные дистанции). В августе пенсионер в первый раз участвовал в самом известном в мире сверхмарафоне Париж — Брест — Париж. 1200 км проехал за 79 часов: «Потому что жизнь начинается только на пенсии, зайчик!»





А еще у нас есть монолог айтишника о том, как он переехал на хутор в лесу. Хутор у него, конечно, с интернетом, но цивилизация все равно далеко. «Один отправится жить на Бали. Другой осядет в коворкинге или на родном диване. Я же выбрал совсем другое направление и переехал на хутор в белорусских лесах. И теперь от меня до ближайшего приличного коворкинга 130 километров».

О СПОРТЕ

Легкоатлетический матч между сборными США и Европы в Минске завершился уверенной победой европейцев. Белорусские легкоатлеты большие молодцы, внесли в эту победу весомый вклад. Анастасия Мирончик-Иванова стала лучшей в прыжках в длину (6,74 метра), Анна Малышик показала второй результат в метании молота (72,70).





А серебряный призер чемпионата Европы 2018 года 21-летний Максим Недосеков, который выиграл в матчевой встрече соревнования в прыжках в высоту с рекордом сезона (2,35 м) и новым личным рекордом, рассказал журналистам о дерзких попытках на 2,37 м , планах на скорый чемпионат мира и своих болельщиках.

журналистам о , планах на скорый чемпионат мира и своих болельщиках. В нашем хоккее снова начали раздавать паспорта иностранцам. Разбираемся, как обстоят дела в мировом спорте и з анимаются ли этим другие сборные .

иностранцам. Разбираемся, как обстоят дела в мировом спорте и з . Американский боец MMA Тони Фергюсон заявил , что хочет подраться с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в декабре: «Пускай этот болван не особо увлекается чизбургерами». Что-то будет!

Все новости вторника, 10 сентября.

И бонус для тех, кто дочитал до конца. Посмотрите «безумную» пресс-конференцию тренера Косово, которая набирает популярность в Сети. Это всего 30 секунд, но очень бодрит, даже без кофе. GO! GO! GO!

Ваша редакция