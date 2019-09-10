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Коллаборативные, мобильные и дельта-роботы. Лаборатория робототехники открылась в Бресте

11.09.2019 07:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лаборатория робототехники, аналогов которой нет в Беларуси, открылась 10 сентября в Брестском государственном техническом университете, пишет Zarya.by.


— Любой современный инженерный вуз обязан отдавать должное практикоориентированности и востребованности своих выпускников, — отметил на церемонии открытия лаборатории ректор БрГТУ Александр Драган. — Зачастую обучение происходит на основе каких-то абстракций, придуманных задач, и студент не всегда может представить, каким образом они используются на практике. Как раз в нашей лаборатории эта задача решена, потому что любой ее сотрудник причастен к выполнению на практике определенной реальной задачи.


По словам Валерия Касьяника, руководителя лаборатории «Промышленная робототехника», здесь представлено самое современное оснащение от известнейших производителей, в том числе и коллаборативные роботы, которые являются сегодня одним из главных мировых трендов, поскольку могут работать совместно с людьми, повышая тем самым производительность их труда. Есть также же мобильные и дельта-роботы.


Отдельное направление рабочего процесса в этих стенах планируется посвятить цифровому моделированию, когда разработка проектов выполняется на базе 3D-модели — точной цифровой копии оборудования, которое потом поставляется на предприятие. То есть предприятие сможет увидеть, как будет работать оборудование, еще до начала проекта.


 
 
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В будущем лаборатория робототехники имеет все шансы стать прекрасной кузницей кадров не только для Бреста, но и для страны в целом.
 
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