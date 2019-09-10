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Вокруг детской спортивной площадки в Бобруйске - война из-за взрослых

11.09.2019 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

История со спортивной детской площадкой в Киселевичах длится не первый месяц. Жители микрорайона говорят, что площадку для активных видов спорта, которую торжественно открыли всего четыре года назад, хотят снести. Оказалось, некоторым мешает не она, а шум детей и взрослых и летящие с нее через сетку мячи, пишет «Коммерческий курьер».


Фото: Екатерина Гугалова, «Коммерческий курьер»

Игровая площадка — одна на весь микрорайон Киселевичи. Тут постоянно многолюдно и, конечно, шумно — спортивные баталии без эмоций не проходят.

- Местных бабушек беспокоит шум на площадке днем и ночью. Днем играют дети, а ночью кто-то что-то пьет под окнами, и тоже шумно. Мы знаем, что они даже обращались в Могилев. Но почему дети должны страдать из-за того, что бабушкам хочется поспать днем? А ночью пусть милицию вызывают, это вряд ли дети шумят, — говорит о проблеме жительница соседнего дома № 53 Элона Алескеровна.

Как выяснилось, жалуется вовсе не бабушка и вовсе не на шум. 40-летний Дмитрий Кудасов живет в доме № 56, площадка находится прямо между этим домом и № 55. Это он обратился к коммунальникам: просил не сносить площадку, а отремонтировать ограждение.

- А началось все с того, что мне в окно на первом этаже 28 апреля этого года залетел мяч. К счастью, стекло не разбил, — рассказал Дмитрий Васильевич. — В письме я объяснил, что в футбол здесь играют не только дети, но и взрослые парни, которые приезжают на машинах по вечерам. Мячи летают выше сетки, попадая в окна дома и припаркованные автомобили. Я просил сделать ремонт ограждения из более прочных материалов, чем сетка-рабица, и увеличить высоту на три-пять метров, чтобы мячи не перелетали. Кстати, думаю, что санитарная обрезка деревьев у нашего дома не производится потому, что листва хоть как-то сдерживает летящие мячи. Но в то же время к нам в окна из-за листвы не попадает и солнечный свет, в квартире темно.

Слова мужчина подкрепил документами — копиями своих запросов и ответов организаций. Коммунальники дали ответ: «Проведено обследование площадки, ограждение находится в удовлетворительном состоянии, будут выполнены работы по ремонту существующего ограждения». И еще: «По вопросу установки иного ограждения, а также увеличения высоты ограждения спортивной площадки сообщаем, что в связи с ограниченным финансированием работ по благоустройству дворовых территорий данные виды работ в 2019 году не планируются».

- Меня такой ответ не устроил, - продолжает Дмитрий Васильевич. - Потому что — посмотрите сами — сетка связана абы как, пучками, дети при падении могут глаза себе выколоть. Следующее обращение я направил в ЖКХ Могилевской области. На этот раз к своему первому предложению — увеличить высоту ограждения — я добавил еще два: переоборудовать площадку под другие виды спорта, исключающие использование футбольного мяча, либо снести площадку. Пришел ответ: будет проведена встреча с жильцами домов № 55 и 56 на предмет эксплуатации спортивной площадки либо ее демонтажа.

После собрания 17 июля Дмитрию Кудасову пришло письмо с итогами: на собрании присутствовали 38 человек, из которых 21 проголосовал за демонтаж, 17 — против. Для более объективного рассмотрения судьбы площадки было решено провести поквартирный опрос среди жильцов домов № 53, 54, 55, 56 и 60.


Фото: Екатерина Гугалова, «Коммерческий курьер»

- Проводился ли опрос, я не знаю. Ко мне пока никто не приходил, - говорит мужчина. - Но я не понимаю, зачем опрашивать жильцов домов, до которых шум с площадки не доходит. Если проводить опрос с учетом, что здесь играют дети из этих домов, то надо опрашивать все Киселевичи! Ведь сюда приходят и приезжают на велосипедах даже из новых дальних домов на улице Наумова. У местной школы есть стадион, который зарастает елками. Почему бы не перенести площадку туда? Кстати, после собрания ко мне подошел парень из соседнего дома и рассказал, что в его машине, которая стояла рядом с площадкой, разбили лобовое стекло.

В письме из Могилева было и такое предложение: «Мероприятия по оборудованию детских и спортивных площадок выполняются с привлечением средств населения; жильцы, которые хотят за свой счет установить на площадке дополнительное оборудование, должны обратиться в ЖЭУ». Дмитрий уверен, что никто на это денег сдавать не захочет.

Жительница дома № 60 Раиса Михайловна, которая пришла на площадку с двумя внуками, говорит, что тут и правда шумно, когда играют дети. Но она против сноса площадки — играть-то детям где-то нужно.

Пожилые жители ближайшего к площадке дома говорят, что шума больше не от детей — от взрослых.

- Дети играют — еще более или менее, - объясняет Нина Кузьминична. - А на машинах вечером приедут бугаи, так тут такие маты звучат…

- А причем здесь площадка?

- Так они ближе к вечеру выгоняют малышей с площадки и сами там играют. Мячи летят в окна и в стены домов, и на лавочках сидеть страшно. Да и малая детская площадка напротив — мячи могут попасть в малышей… Мы не столько за снос — пусть оставят, но сделают, чтобы только малыши играли. Пусть уберут баскетбольное кольцо и футбольные ворота. Между прочим, изначально здесь висели объявления, что площадка для тех, кому до 12 лет. А сколько ремонтируют эту сетку! Варят едва ли не каждый день. Все потому, что взрослые такую силу прикладывают к мячу.


Фото: Екатерина Гугалова, «Коммерческий курьер»

Юных спортсменов здесь — несколько десятков.

- У нас тут футбол, эмоции, все дела, мы не можем не кричать и не бить со всей силы, - рассказывают парни. - Что стекло разбили, мы такого не слышали и точно не попадали. А играем здесь каждый день. Площадка нам нужна! Ее для нас строили. А играют здесь все — от 6 до 18, а то и до 20 лет. И даже наш учитель немецкого! Да, можно сделать сетку повыше на всякий случай.

Они категорически против сноса и даже переноса площадки, пусть даже и на школьный стадион. Более того, предлагают построить еще одну.

В ЖЭУ советуют пока не волноваться насчет сноса площадки: вряд ли на это найдутся деньги.

 
Теги: Могилев
 
 
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Жильцы предлагают площадку перенести или сделать ограждение выше. Коммунальники говорят о нехватке денег и проводят опрос.
 
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