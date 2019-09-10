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Приют для бездомных животных в Витебске просит художников разрисовать унылые стены здания
11.09.2019 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский городской приют для бездомных животных просит художников, граффитистов и дизайнеров украсить стены здания. Объявление с такой просьбой
«Помогите, пожалуйста, сделать наш приют нарядным и уютным. Нам нужен не просто ремонт, на наши стены и потолки грустно смотреть. Может быть, есть желающие сделать благотворительное (или почти благотворительное) оформление нашего приюта? Вам — практика, пиар и плюс в карму. Нам — приятное лицезрение ваших шедевров. Сюжеты будем обсуждать», — говорится в объявлении.
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«Нам нужен не просто ремонт, на наши стены и потолки грустно смотреть», - говорят в приюте.
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