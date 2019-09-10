﻿ Приют для бездомных животных в Витебске просит художников разрисовать унылые стены здания. 21.by
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Приют для бездомных животных в Витебске просит художников разрисовать унылые стены здания

11.09.2019 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский городской приют для бездомных животных просит художников, граффитистов и дизайнеров украсить стены здания. Объявление с такой просьбой появилось в группе приюта в соцсети.


В помещении приюта. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Помогите, пожалуйста, сделать наш приют нарядным и уютным. Нам нужен не просто ремонт, на наши стены и потолки грустно смотреть. Может быть, есть желающие сделать благотворительное (или почти благотворительное) оформление нашего приюта? Вам — практика, пиар и плюс в карму. Нам — приятное лицезрение ваших шедевров. Сюжеты будем обсуждать», — говорится в объявлении.

С предложениями можно звонить по телефону: +375 33 646−73−65.

 
 
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«Нам нужен не просто ремонт, на наши стены и потолки грустно смотреть», - говорят в приюте.
 
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