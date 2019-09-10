Приют для бездомных животных в Витебске просит художников разрисовать унылые стены здания

Источник материала: Tut.by

Витебский городской приют для бездомных животных просит художников, граффитистов и дизайнеров украсить стены здания. Объявление с такой просьбой появилось в группе приюта в соцсети.



В помещении приюта. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Помогите, пожалуйста, сделать наш приют нарядным и уютным. Нам нужен не просто ремонт, на наши стены и потолки грустно смотреть. Может быть, есть желающие сделать благотворительное (или почти благотворительное) оформление нашего приюта? Вам — практика, пиар и плюс в карму. Нам — приятное лицезрение ваших шедевров. Сюжеты будем обсуждать», — говорится в объявлении.

С предложениями можно звонить по телефону: +375 33 646−73−65.