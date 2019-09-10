Лукашенко рассказал, какими он видит отношения с Россией и без чего Беларусь может обойтись

Источник материала: Единство

"Что касается России, мы - один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их? Как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства напомнил, что сейчас стороны работают над программой по развитию интеграции: "На экономику вышли. И начинают торговаться - природный газ, нефть и прочее". "Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать", - отметил Президент.

Он привел пример катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Порой деньги вкладывали в такую "дурнину", что и не надо было вкладывать. Но как понимали, так и спасали Беларусь. Страна развалилась. Кто правопреемник … - заметил глава государства. - Они всегда говорят - власти России: "Мы правопреемники Советского Союза". И в связи с этой правопреемностью мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, - ядерное оружие, и вообще выстраивали свою политику (я всегда говорю: это единое наше Отечество). Я Путину говорю: "Это и моя Россия, это моя страна". Потому что белорусы душу свою вложили в развитие той страны, в том числе и России. Так же, как ленинградцы помогали нам после войны Минск восстанавливать. Все переплетено, все едино".

"Но Чернобыль произошел. Правопреемники… Треть населения (Беларуси. - Прим. БЕЛТА), мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги - миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники. Это я один факт привел", - добавил Александр Лукашенко.

"И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете… Если такая политика, обойдемся", - подчеркнул белорусский лидер.

Он привел в пример действия России по строительству Южного и Северного потоков для транспортировки природного газа. "Им надоело спорить с транзитерами. Он (Президент России. - Прим. БЕЛТА) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо (если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром) возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн.т. чужой нефти - американской, Саудовской Аравии, еще чей-то... Азербайджанская нефть - через Украину у нас на Мозырь проработан этот маршрут", - заявил глава государства.

"Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования, - сказал Президент. - И не надо это превозносить до небес и говорить, что Лукашенко развернулся на Запад. Слушайте, вот как минимум меня лично на Западе никто не ждет. Я в этом на 100% убежден. Не нужен там Лукашенко. Он вообще-то и в России не очень нужен. Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться".