ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Второй день подряд в Беларуси обновляются температурные рекорды

11.09.2019 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси второй день подряд регистрируются температурные рекорды. 10 сентября обновились максимумы на 12 метеостанциях в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, еще на трех (в Витебской и Минской) рекорды дня повторены, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В Могилеве побит рекорд 47-летней давности — 27,9 градуса выше нуля (было 26,7). Обновились максимумы в трех городах Могилевской области: Костюковичах — 27,8 (27,3 в 1994 году), Кличеве — 27,3 (26,2 в 2009-м) и Мстиславле — 26,3 (25,2 в 2009-м).

Новые экстремумы дня зафиксированы на четырех станциях в Витебской области: как и накануне, в самом северном населенном пункте, Езерище — 25,2 (25 в 2009 году), а также в Орше — 26 (25,9 в 2005-м), Березинском заповеднике — 26,3 (26,2 в 2005-м) и Лепеле — 26,5 (26,2 в 1972-м).

Рекорды дня пали в четырех городах Гомельской области: Мозыре — 28,5 градуса (27,4 в 2005 году), Брагине — 28,4 (28,2 в 2009-м), Октябре — также 28,4 (28,3 в 2009-м) и Жлобине — 27,6 (27,2 в 2009-м).

Повторились максимумы в Березино (26,6 градуса в 2005 году), Полоцке (26,5 в 1955-м) и Нарочи (24,7 в 2005-м).

Теплее всего 10 сентября было в Мозыре и Василевичах (Гомельская область) — 28,5, однако абсолютный максимум дня для всей территории страны, который с 1932 года принадлежит Василевичам, устоял (29,6).

9 сентября в Могилеве, Гомеле и 15 райцентрах обновились температурные максимумы, в Марьиной Горке был побит рекорд 75-летней давности.

До этого рекорды фиксировались 2 и 3 сентября.

Согласно прогнозу Белгидромета, 11 и 12 сентября, а 13 сентября на юго-востоке сохранится очень теплая для этой поры погода.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси второй день подряд регистрируются температурные рекорды. 10 сентября обновились максимумы на 12 метеостанциях в Витебской, Могилевской и Гомельской...
 
Новости дня
Новости общества
 
Школьны год пачаў свой ход. Што думаюць аб гэтым землякі?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.09.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика