Второй день подряд в Беларуси обновляются температурные рекорды

Источник материала: Tut.by

В Беларуси второй день подряд регистрируются температурные рекорды. 10 сентября обновились максимумы на 12 метеостанциях в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, еще на трех (в Витебской и Минской) рекорды дня повторены, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В Могилеве побит рекорд 47-летней давности — 27,9 градуса выше нуля (было 26,7). Обновились максимумы в трех городах Могилевской области: Костюковичах — 27,8 (27,3 в 1994 году), Кличеве — 27,3 (26,2 в 2009-м) и Мстиславле — 26,3 (25,2 в 2009-м).

Новые экстремумы дня зафиксированы на четырех станциях в Витебской области: как и накануне, в самом северном населенном пункте, Езерище — 25,2 (25 в 2009 году), а также в Орше — 26 (25,9 в 2005-м), Березинском заповеднике — 26,3 (26,2 в 2005-м) и Лепеле — 26,5 (26,2 в 1972-м).

Рекорды дня пали в четырех городах Гомельской области: Мозыре — 28,5 градуса (27,4 в 2005 году), Брагине — 28,4 (28,2 в 2009-м), Октябре — также 28,4 (28,3 в 2009-м) и Жлобине — 27,6 (27,2 в 2009-м).

Повторились максимумы в Березино (26,6 градуса в 2005 году), Полоцке (26,5 в 1955-м) и Нарочи (24,7 в 2005-м).

Теплее всего 10 сентября было в Мозыре и Василевичах (Гомельская область) — 28,5, однако абсолютный максимум дня для всей территории страны, который с 1932 года принадлежит Василевичам, устоял (29,6).

9 сентября в Могилеве, Гомеле и 15 райцентрах обновились температурные максимумы, в Марьиной Горке был побит рекорд 75-летней давности.

До этого рекорды фиксировались 2 и 3 сентября.

Согласно прогнозу Белгидромета, 11 и 12 сентября, а 13 сентября на юго-востоке сохранится очень теплая для этой поры погода.