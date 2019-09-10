В Калинковичском районе охотник незаконно добыл лося и теперь заплатит более 17 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Калинковичском районе охотник по путевке на водоплавающую дичь добыл лося. Об этом стало известно, и теперь мужчина должен будет заплатить огромный штраф, пишут «Калiнкавiцкiя навiны».

Захороненные останки лося за деревней Большие Автюки егерская служба обнаружила во время проведения контрольного рейда.

Следователи и сотрудники Мозырской инспекции животного и растительного мира установили, что лося незаконно добыл один из местных охотников. Дома у мужчины обнаружили разделанную тушу и 153 кг мяса.

Подозреваемый во всем сознался.

Теперь за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в крупном размере, его ждет суровое наказание — штраф 300 базовых величин (это 7650 руб.) плюс придется заплатить пятикратный размер стоимости лицензии на лося, это более 10 тысяч рублей.