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В Калинковичском районе охотник незаконно добыл лося и теперь заплатит более 17 тысяч рублей
11.09.2019 10:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Калинковичском районе охотник по путевке на водоплавающую дичь добыл лося. Об этом стало известно, и теперь мужчина должен будет заплатить огромный штраф,
Захороненные останки лося за деревней Большие Автюки егерская служба обнаружила во время проведения контрольного рейда.
Следователи и сотрудники Мозырской инспекции животного и растительного мира установили, что лося незаконно добыл один из местных охотников. Дома у мужчины обнаружили разделанную тушу и 153 кг мяса.
Подозреваемый во всем сознался.
Теперь за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в крупном размере, его ждет суровое наказание — штраф 300 базовых величин (это 7650 руб.) плюс придется заплатить пятикратный размер стоимости лицензии на лося, это более 10 тысяч рублей.
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Захороненные останки лося за деревней Большие Автюки егерская служба обнаружила во время проведения контрольного рейда. На место прибыли следователи и...
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