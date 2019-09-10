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«Прославьте» «героя»

11.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

«Прославьте» «героя»

Помните самую красивую клумбу (по улице Жижкевича), которую этим летом сделали для глусчан победители областного конкурса озеленителей — мастера «Могилёвзеленстроя»? К сожалению, самые худшие наши ожидания всё-таки оправдались. Среди глусчан или гостей Глуска нашлись-таки не только те, кто цветы выковыривал с корнями, но и те, кто повредил олененка. С разломанными рогами он теперь вызывает жалость. Но не к себе, а к людям, которые ведут себя как…

Если вы знаете, кто сломал фигурку олененка, скажите ему, что про него написали в газете. Только гордиться нечем. Раньше красивой клумбой люди любовались, а теперь только глянут — и сразу нехорошие слова в адрес вандалов мысленно или вслух произносят.

Люди, не проходите равнодушно мимо тех, кто разрушает то, что делается для нас, наших детей, что стоит немалых трудов и денег. Не обязательно вступать в конфликт самим, можно вызвать милицию, снять фото или видео на мобильник. Может, если один ответит рублем за свои поступки, «прославится» на весь Глуск, — другой задумается и побоится ломать, крушить и воровать.

 
 
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Помните самую красивую клумбу (по улице Жижкевича), которую этим летом сделали для глусчан победители областного конкурса озеленителей — мастера...
 
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