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«У идеи много плюсов». Главврач об эксперименте в поликлинике, где появилась альтернатива врачу на дом

11.09.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 9 сентября, в двух детских поликлиниках Минска запустили пилотный проект «Заботливая поликлиника для детей». Суть его в том, чтобы улучшить качество и своевременность первичной медицинской помощи маленьким пациентам. Для этого увеличили время приема педиатров, а родителям, которые хотят вызвать доктора на дом, предлагают самим привезти ребенка к врачу.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Проект запустили в 12-й городской детской поликлинике. А также в 6-й городской детской клинической поликлинике. Тут у новшества свои особенности. Одно из них — кабинет неотложной помощи.

— Стандартно время приема врача-педиатра три часа, затем доктор идет на визиты, — вводит в курс дела Анна Котова, главврач 6-й городской детской клинической поликлиники. — Поддерживая этот проект, мы отталкивались от того, что сейчас для оказания детям качественной медицинской помощи трехчасового приема недостаточно. Во-первых, на участке у каждого врача-педиатра не менее 800 детей. Во-вторых, с каждым годом пациенты и их родители становятся все более требовательны, и это правильно.

По словам специалиста, во многих поликлиниках Минска приказом главврача и раньше увеличивали время приема педиатра. Например, в понедельник, вторник и пятницу в их 6-й городской детской клинической поликлинике оно было 3,5 часа, а летом — 4 часа. С 9 сентября — это уже 5 часов.

— Пациентов у нас принимают по талонам. Мы решили, что дополнительные полтора-два часа будут отведены на талоны для пациентов с острыми заболеваниями, — поясняет Анна Котова. — То есть для детей, родители которых в течение дня обратились в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом.

При этом у мам и пап есть альтернатива. Они могут привести ребенка к своему педиатру или же в кабинет неотложной помощи.

— Основной трехчасовой прием пациентов идет как обычно по уже сформированным талонам, — останавливается на этом нюансе главврач. — Когда этот прием заканчивается, доктор начинает осматривать детей, которые записались к нему сегодня. Все это тоже по талонам, а значит, долго сидеть под кабинетом не придется.

Если родители не хотят ждать, пока их врач освободится, они могут привести сына или дочку в кабинет неотложной помощи. Работает он с 8.00 до 15.00. Принимать маленьких пациентов доктору здесь помогает фельдшер.

— Хочу подчеркнуть, людям, которые вызывают врача на дом, мы предлагаем прийти на прием, а не заставляем. Если они не соглашаются, доктор сам придет к ним на визит, — уточняет Анна Котова.

Главврач уверена, у проекта много плюсов. Во-первых, в поликлинике пациенту сразу же могут выполнить необходимые обследования — сделать анализы, УЗИ, рентген.

— К тому же на визите доктор один. Он один принимает решение, один назначает лечение, это всегда повышенное напряжение и ответственность, — перечисляет собеседница. — В поликлинике при необходимости врач может посоветоваться с коллегами, собрать консилиум. Все это позволяет как можно быстрее назначить ребенку правильное лечение.

Во-вторых, не во всех случаях стоит ждать, пока врач придет на визит, — рассказывает Анна Котова. — На прошлой неделе к нам обратилась мама, которая хотела вызвать доктора на дом. Оказалось, ее малышу требовалась экстренная хирургическая помощь, однако вызывать «неотложку» она отказывалась. Наш медрегистратор пригласил ее с ребенком в поликлинику. Учитывая специфику жалоб малыш был незамедлительно осмотрен педиатром и своевременно госпитализирован. Важное для здоровья пациента время нами не было потеряно.

В-третьих, теперь время, которое доктор тратит на дорогу, он будет проводить с пациентами.

— Простой пример, врач пришел на визит, на лестничной площадке тамбур на несколько квартир, и звонок не выведен. Доктору приходится спускаться на первый этаж и звонить в домофон. А это все время.

В-четвертых, принимать маленьких пациентов у себя в кабинете врачам удобнее и спокойнее.

— Каждый доктор хочет, чтобы у него было время качественно осмотреть пациента и назначить необходимое лечение, — поясняет Анна Котова. — А если у педиатра в списке 30 визитов, и он старается ко всем успеть, — это отражается на качестве работы.

К тому же, сколько бы визитов у врача не было, он должен прийти ко всем. В некоторых случаях, ему приходится тратить на это личное время.

— В итоге, выходит так, что после двух лет отработки молодые педиатры, которые любят свою работу, физически не выдерживают и уходят из поликлиники, а иногда и из медицины.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что же касается родителей, то 9 сентября, когда проект запустили, они реагировали на него по-разному. Кто-то благодарил и без проблем сам приезжал в поликлинику, а кто-то — воспринимал негативно. Мамы с папами просили показать нормативный документ, по которому они должны привезти ребенка в поликлинику.

— Приходилось раз за разом объяснять, что это лишь предложение.

Кстати, когда специалисты готовили проект «Заботливая поликлиника для детей», они проанализировали вечерние обращения в приемные отделения детских больниц. Оказалось, в последние годы количество обращений пациентов, которые не подлежат госпитализации, растет.

— Это значит, что после того, как к ребенка осмотрел участковый педиатр, родители повезли его в стационар. Сдали анализы, показали второму доктору. Это говорит о том, что родители перепроверяют своего врача. При этом перегружают работу приемных отделений стационаров.

А раз возникают такие ситуации, есть вопрос: если взрослые все равно везут ребенка в учреждение здравоохранения, почему бы им не привозить его сразу к педиатру?

Специалисты пока не анализировали, сколько человек в первый день откликнулись на предложение поликлиники и сами пришли к своим педиатрам. Но кабинет неотложной помощи в понедельник принял 35 детей.

— При этом наши педиатры сходили на 61 визит. Для сравнения в прошлом году в понедельник, который выпал на 10 сентября, визитов было 205, — обращается к цифрам Анна Котова. — Возможно, в день запуска проекта возникали накладки со временем талонов. Но это был первый день. Мы также, как и родители привыкаем к проекту. Надеюсь, нововведение все-таки приживется, и это поможет более качественно оказывать детям медицинскую помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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В двух детских поликлиниках Минска запустили проект «Заботливая поликлиника для детей». Главврач 6-й городской детской клинической поликлиники рассказала об...
 
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