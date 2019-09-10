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Мужчина, который выбросил бутылки из окна на голову прохожей, попал под амнистию

11.09.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина, который выбросил бутылки из окна многоэтажки и попал в голову прохожей, попал под амнистию. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


По снимку видно, что у дома № 40 на улице Лобанка — широкий тротуар, а не вытоптанная тропинка. Она ведет к остановке общественного транспорта и по ней постоянно ходят люди. Фото: Ирина Малиновская, «Минск-Новости»

Минчанин после застолья выбросил бутылки из окна 12 этажа. Одна из бутылок упала женщине на голову, которая получила серьезные травмы: ушиб головного мозга, переломы свода и основания черепа. Суд приговорил виновника к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Однако он подал апелляционную жалобу в Минский городской суд. По вердикту судебной коллегии по уголовным делам его действия переквалифицировали, приговор районного суда отменен — об этом рассказала журналистам потерпевшая.

Обвиняемый факт того, что он выбросил с балкона две стеклянные бутылки, во время суда не отрицал, не оспаривал и в апелляционной жалобе. Показания потерпевшей подтверждались заключением эксперта.

Если раньше мужчине вменяли умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 147 УК Республики Беларусь), то теперь его действия переквалифицировали в причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ст. 155 УК Республики Беларусь). Наказание стало таким: ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года. Помимо этого судебная коллегия по уголовным делам Мингорсуда применила к горожанину амнистию как к совершившему преступление, не представляющее большой общественной опасности, и освободила от назначенного наказания.

В апелляционном определении значится: нет доказательств, что обвиняемый осознавал, что на дорожке находятся люди:

«Обстоятельства произошедших событий, выразившихся в выбрасывании обвиняемым бутылок с балкона в темное время суток, отсутствии освещения на месте происшествия, значительного расстояния от дома до пешеходной дорожки, наличии деревьев, закрывающих ее обзор, возможность изменения траектории полета бутылки при попадании в ветви деревьев, свидетельствуют о том, что обвиняемый не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своего действия, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть».

Потерпевшая несколько месяцев была на больничном. Спустя год ее мучают сильные головные боли, постоянный шум в ушах, регулярно повышается давление. Молодая женщина даже проходила курс реабилитации у психотерапевта.

— Тогда я сразу и не поняла, что произошло. Мы с братом возвращались от мамы, которая была обречена на смерть — болела онкологией, по пути разговаривали о ней, — говорит Наталья. — Видимо, у меня в крови произошел какой-то выброс адреналина, ведь я сперва даже не осознала тяжести последствий, хотя сама имею медицинское образование.

С вердиктом Минского городского суда она не согласна и собирается оспаривать, писать жалобы во все инстанции. В этом ее очень поддерживает семья. Если раньше они не прибегали к помощи адвоката, полагая, что вина злоумышленника очевидна, то теперь обратились к специалисту, который будет представлять их интересы.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина, который выбросил бутылки из окна многоэтажки на голову прохожей, попал под амнистию. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
 
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