|
«Просила: одумайся, сынок». Подробности трагедии в Новополоцке, где мужчина избил жену и убил мать
11.09.2019 11:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В частном доме на улице Лермонтова в Новополоцке 7 сентября произошла
Мужчина избил жену и мать: его супруга выжила, а мать умерла на месте,
Скорую и милицию вызвала соседка. Когда приехали медики, женщина находилась в состоянии клинической смерти. Врачи пытались ее спасти, но ее травмы оказались несовместимы с жизнью. Сын нанес матери удары ножом, а потом лопатой.
Соседка семьи Надежда рассказала телеканалу «Вектор ТВ»:
— Мать шла по улице рядом с сыном, вся в крови, хватала его за руки и говорила: «Одумайся, сынок, что ты делаешь».
Возбуждено уголовное дело за убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщает СК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорую и милицию вызвала соседка. Когда приехали медики, женщина находилась в состоянии клинической смерти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)