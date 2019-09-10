«Просила: одумайся, сынок». Подробности трагедии в Новополоцке, где мужчина избил жену и убил мать

Источник материала: Tut.by

В частном доме на улице Лермонтова в Новополоцке 7 сентября произошла трагедия : 30-летний мужчина избил жену и убил 54-летнюю мать. Женщину пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщает телеканал «Вектор ТВ».

Мужчина избил жену и мать: его супруга выжила, а мать умерла на месте, сообщает УГКСЭ по области.

Скорую и милицию вызвала соседка. Когда приехали медики, женщина находилась в состоянии клинической смерти. Врачи пытались ее спасти, но ее травмы оказались несовместимы с жизнью. Сын нанес матери удары ножом, а потом лопатой.

Соседка семьи Надежда рассказала телеканалу «Вектор ТВ»:

— Мать шла по улице рядом с сыном, вся в крови, хватала его за руки и говорила: «Одумайся, сынок, что ты делаешь».

Возбуждено уголовное дело за убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщает СК.