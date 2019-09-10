Источник материала: Кировец





Организационный комитет ЭКСПО-2020 объявил о проведении 5-го раунда приема заявок на участие в Программе предоставления грантов. На это обращает внимание Кировская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Справочно: Программа предоставления грантов (Innovation Impact Grant Programme) реализуется под патронажем Организационного комитета ЭКСПО-2020 (г. Дубай). Программа направлена на поддержку инновационных решений, которые отражают основную тему выставки «Объединяя идеи, создаем будущее».

Программа предусматривает выделение денежных средств до 100 тыс. долларов США индивидуальным предпринимателям, стартапам, организациям различной направленности и формы собственности, которые предлагают идеи инновационных проектов для незащищенных слоев населения. Сумма выделяемого гранта может варьироваться и зависит от уровня проработки и масштабов применения инноваций, степени значимости проекта в рамках подтем ЭКСПО-2020 (Возможности, Мобильность и Устойчивое развитие), возможности для внедрения и развития.

Заявки на участие в Программе предоставления грантов принимаются до 15 сентября 2019 г. через онлайн-портал ЭКСПО-2020 (https://www.expo2020dubai.com/ar/programmes/expo-live/iigp/).