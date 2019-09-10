Бедные животные. Смотрите, что стало с топиариями в Гомеле всего через два месяца после установки

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вандалы повредили зеленые фигуры животных из искусственной «травы», которые установлены на каскаде озер в Волотове. На проблему обратили внимание «Гомельские ведомости».





Летом прошлого года в Волотове рядом с ивами у озер поселились носорог, бегемот и слоны. Фигуры идеально вписались в ландшафт и полюбились гомельчанам. В этом году в администрации Центрального района решили разнообразить зеленую компанию. И в июле на каскаде озер появились лев, медведица с медвежонком, лошадь и пятиметровый жираф.

Топиарии выполнены из материала, который долговечен и износоустойчив — уверяли специалисты. Оказалось, ошибались.

Так они выгляделии тогда:





А так — теперь:









