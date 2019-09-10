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Бедные животные. Смотрите, что стало с топиариями в Гомеле всего через два месяца после установки

11.09.2019 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле вандалы повредили зеленые фигуры животных из искусственной «травы», которые установлены на каскаде озер в Волотове. На проблему обратили внимание «Гомельские ведомости».


Летом прошлого года в Волотове рядом с ивами у озер поселились носорог, бегемот и слоны. Фигуры идеально вписались в ландшафт и полюбились гомельчанам. В этом году в администрации Центрального района решили разнообразить зеленую компанию. И в июле на каскаде озер появились лев, медведица с медвежонком, лошадь и пятиметровый жираф.

Топиарии выполнены из материала, который долговечен и износоустойчив — уверяли специалисты. Оказалось, ошибались.

Так они выгляделии тогда:


А так — теперь:





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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Топиарии выполнены из материала, который долговечен и износоустойчив - уверяли специалисты. Оказалось, что ошибались.
 
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