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Бедные животные. Смотрите, что стало с топиариями в Гомеле всего через два месяца после установки
11.09.2019 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле вандалы повредили зеленые фигуры животных из искусственной «травы», которые установлены на каскаде озер в Волотове. На проблему
Летом прошлого года в Волотове рядом с ивами у озер поселились носорог, бегемот и слоны. Фигуры идеально вписались в ландшафт и полюбились гомельчанам. В этом году в администрации Центрального района решили разнообразить зеленую компанию. И в июле на каскаде озер появились лев, медведица с медвежонком, лошадь и пятиметровый жираф.
Топиарии выполнены из материала, который долговечен и износоустойчив — уверяли специалисты. Оказалось, ошибались.
Так они выгляделии тогда:
А так — теперь:
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Топиарии выполнены из материала, который долговечен и износоустойчив - уверяли специалисты. Оказалось, что ошибались.
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