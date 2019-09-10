В больнице умерла женщина, которой зажало шею стеклом автомобильной двери

Источник материала: Tut.by

7 сентября в реанимационном отделении брестской больницы умерла 20-летняя жительница Жабинки, которой зажало шею стеклоподъемником автомобиля, сообщил TUT.BY официальный представитель управления СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

31 августа женщина вместе с семьей гостила у знакомых в деревне Старое Село Брестского района. Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел муж. Он разбил стекло и вызвал скорую.

По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона автомобиля через открытое окно. В этот момент, предположительно, девочка случайно нажала на кнопку стеклоподъемника.

Проверку по факту смерти женщины проводит СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.