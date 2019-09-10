|
В больнице умерла женщина, которой зажало шею стеклом автомобильной двери
11.09.2019 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 сентября в реанимационном отделении брестской больницы умерла 20-летняя жительница Жабинки, которой
31 августа женщина вместе с семьей гостила у знакомых в деревне Старое Село Брестского района. Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел муж. Он разбил стекло и вызвал скорую.
По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона автомобиля через открытое окно. В этот момент, предположительно, девочка случайно нажала на кнопку стеклоподъемника.
Проверку по факту смерти женщины проводит СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на все усилия медиков, спасти женщину не удалось.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)