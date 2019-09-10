Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Кирьяк проведет прием граждан и прямую линию

Источник материала: Полымя





17 сентября 2019 года в общественной приемной Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» (г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) с 15.00 до 17.00 прием граждан и прямую телефонную линию проведёт депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Кирьяк Лилия Вацлавовна.

Дозвониться парламентарию можно будет по телефону 8(0152) 62 20 41.

Предварительная запись на личный прием проводится по телефону 8(0152) 62 20 42.