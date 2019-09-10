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Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района

11.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района
Работники Пинского горрайотдела по ЧС совместно с отделом по образованию Пинского района для детей в ГУО «Центр детей и молодежи» Пинского района в д. Пинковичи 7 сентября организовали концертную программу со сценками на противопожарную тематику.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский  рассказал корреспонденту pinsknews.by, как участники мероприятия, приуроченного к акции «Единый день безопасности», осветили тему.


Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района
Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района
Сначала Олег Червяковский выступил перед собравшимися в актовом зале ребятами и поговорил с ними о безопасности, привёл примеры пожаров на территории города и района из-за детской шалости с огнём, сообщил и о трагических случаях гибели детей в республике за прошлый год. Олег Алексеевич напомнил детям о пяти шагах спасения и правилах вызова спасателей по номерам 101 и 112.


Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района
Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района
Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района
А дальше на сцену вышли ведущие, представляющие Стытычевскую среднюю школу, и «зажгли». Перед собравшейся аудиторией выступила лучшая четвёрка клубов юных спасателей – пожарных по итогам районного слета-2019. Это агитбригады  Стытычевской, Молотковичской, Чуховской и Купятичской средних школ. Участники концертной программы показали свои навыки и умения артистического мастерства, излагали проблемы в обеспечении пожарной безопасности. Через театральные постановки в зал доносили правила поведения при ЧС. И конечно же, звучали песни!

Завершающим аккордом мероприятия стал зажигательный флешмоб в исполнении художественного коллектива центра «Подсолнух»  под руководством Анжелики Хмарук.


Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района
Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района
Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района

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