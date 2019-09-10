Центр детей и молодёжи встретил лучшие клубы юных спасателей Пинского района

Источник материала: Полесская правда



Работники Пинского горрайотдела по ЧС совместно с отделом по образованию Пинского района для детей в ГУО «Центр детей и молодежи» Пинского района в д. Пинковичи 7 сентября организовали концертную программу со сценками на противопожарную тематику.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский рассказал корреспонденту pinsknews.by, как участники мероприятия, приуроченного к акции «Единый день безопасности», осветили тему.









Сначала Олег Червяковский выступил перед собравшимися в актовом зале ребятами и поговорил с ними о безопасности, привёл примеры пожаров на территории города и района из-за детской шалости с огнём, сообщил и о трагических случаях гибели детей в республике за прошлый год. Олег Алексеевич напомнил детям о пяти шагах спасения и правилах вызова спасателей по номерам 101 и 112.













А дальше на сцену вышли ведущие, представляющие Стытычевскую среднюю школу, и «зажгли». Перед собравшейся аудиторией выступила лучшая четвёрка клубов юных спасателей – пожарных по итогам районного слета-2019. Это агитбригады Стытычевской, Молотковичской, Чуховской и Купятичской средних школ. Участники концертной программы показали свои навыки и умения артистического мастерства, излагали проблемы в обеспечении пожарной безопасности. Через театральные постановки в зал доносили правила поведения при ЧС. И конечно же, звучали песни!

Завершающим аккордом мероприятия стал зажигательный флешмоб в исполнении художественного коллектива центра «Подсолнух» под руководством Анжелики Хмарук.













