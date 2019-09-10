В аэропорту Шанхая задержали белоруса, перевозившего 1,8 кг кокаина

Источник материала: Tut.by

В аэропорту Шанхая китайские таможенники вычислили белоруса, перевозившего крупную партию нрковтиков. Об этом сообщаtn ShanghaiDaily .



Фото: Sina Shanghai

9 сентября таможня Шанхая сообщила, что в аэропорту «Пудун» в Шанхае был задержан гражданин Беларуси. Отмечается, что он прятал 1,8 кг кокаина в теплой одежде.

Белорус летел из Зимбабве в Шанхай через столицу Эфиопии Аддис-Абебу рейсом авиакомпании AirAsia. Он привлек внимание таможенников тем, что в его багаже была одежда не по сезону — четыре теплые куртки.

Офицер таможни вспомнил про новый метод контрабандистов, которые пропитывают одежду в багаже раствором воды и наркотиков, что помогает пройти проверку на рентгене. Проверив теплую одежду белоруса, они обнаружили следы кокаина.

Позже выяснилось, что вес теплой одежды составлял 5432 грамма, при этом из одежды удалось выделить более 1800 грамм кокаина, пишет China News .

В Китае одно из самых жестких «антинаркотических» законодательств в мире. В 1950 году в КНР был введен общенациональный запрет на наркотики. В настоящее время за контрабанду и распространение наркотиков уголовным кодексом КНР предусмотрены самые суровые наказания — вплоть до смертной казни.