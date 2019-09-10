Девушка одолжила старому знакомому 15 тысяч рублей - а он оказался мошенником

Источник материала: Tut.by

Жительница Миор одолжила старому знакомому 15 тысяч рублей. Когда девушка решила, что пора бы мужчине и вернуть деньги, тот нашелся… в СИЗО, сообщает милиция региона.

В конце августа в милицию обратилась 29-летняя жительница Миор. Она сообщила, что одолжила знакомому крупную сумму денег, но тот пропал.

С 31-летним жителем Ушачей девушка была знакома давно, но они долго не общались. Потом возобновили общение в соцсетях. Однажды мужчина попросил денег взаймы — на ремонт машины. Девушка передала ему около 900 рублей.

Однако это была не последняя просьба о помощи. Когда наличные закончились, чтобы поддержать старого друга, жительница Миор обратилась в банк за кредитом.

Но и этих средств мужчине не хватило. Он предложил девушке оформить рассрочки на дорогие мобильные телефоны. Стоимость каждого — от 2 тыс. рублей.

После того как мужчина перестал выходить на связь, девушка обратилась в милицию. Там быстро установили причину: мужчина находился в СИЗО Витебска, так как был задержан за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.